"الإسكان" تحدد النطاق الجغرافي لتطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي بمكة

طالبت أصحابها بالتسجيل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر

أعلنت وزارة الإسكان النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة.

وتشمل المرحلة الأولى من تطبيق رسوم الأراضي: المساحات غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ضمن النطاق الجغرافي المحدد في الخرائط المرفقة.

وطالبت الوزارة أصحاب الأراضي البيضاء بالتقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتنتهي بتاريخ 4 من شهر ذي القعدة من عام 1438هـ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء.