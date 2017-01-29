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"الإسكان" تحدد النطاق الجغرافي لتطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي بمكة

طالبت أصحابها بالتسجيل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر

أعلنت وزارة الإسكان النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة.

 

وتشمل المرحلة الأولى من تطبيق رسوم الأراضي: المساحات غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ضمن النطاق الجغرافي المحدد في الخرائط المرفقة.

 

وطالبت الوزارة أصحاب الأراضي البيضاء بالتقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتنتهي بتاريخ 4 من شهر ذي القعدة من عام 1438هـ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء.

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"الإسكان" تحدد النطاق الجغرافي لتطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي بمكة
سبق

أعلنت وزارة الإسكان النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة.

 

وتشمل المرحلة الأولى من تطبيق رسوم الأراضي: المساحات غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ضمن النطاق الجغرافي المحدد في الخرائط المرفقة.

 

وطالبت الوزارة أصحاب الأراضي البيضاء بالتقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتنتهي بتاريخ 4 من شهر ذي القعدة من عام 1438هـ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء.

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
06:28 PM
طالبت أصحابها بالتسجيل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر

"الإسكان" تحدد النطاق الجغرافي لتطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي بمكة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
19
12,730

أعلنت وزارة الإسكان النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة.

 

وتشمل المرحلة الأولى من تطبيق رسوم الأراضي: المساحات غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ضمن النطاق الجغرافي المحدد في الخرائط المرفقة.

 

وطالبت الوزارة أصحاب الأراضي البيضاء بالتقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتنتهي بتاريخ 4 من شهر ذي القعدة من عام 1438هـ من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء.

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