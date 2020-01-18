"الإسكان" تشارك في معرض "ريستاتيكس الشرقية" للعقارات

تستعرض برامج "وافي وإيجار ورسوم الأراضي البيضاء"

تُواصل وزارة الإسكان مشاركتها بمعرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني "ريستاتيكس الشرقية"، الذي يقام خلال الفترة 15- 19 يناير 2017 بمركز معارض الظهران الدولي، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وتتضمن مشاركة الوزارة في استعراض مشاريع الإسكان المتنوعة التي تشمل جميع مناطق المملكة، والبرامج والمبادرات والخدمات التي تُقدّمها؛ في إطار تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة؛ من خلال تقديمها عرضاً لمركز خدمات المطورين "إتمام".

ويُعَد المركز بوابةً موحدة للمطورين العقاريين، يستطيع من خلالها المطوّر الحصول على جميع تسهيلات الاعتمادات والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية السكنية؛ من خلال عدة اتفاقيات مع الجهات المعنية التي من شأنها تسهيل إجراءات حصول المطورين على التراخيص اللازمة لنشاطات التطوير العقاري.

وتستعرض الوزارة المنتجات التي يقدّمها ويشرف عليها برنامج البيع على الخارطة "وافي" في جميع مناطق المملكة، التي تَجَاوَزَ عددها أكثر من 41857 ألف وحدة عقارية على مستوى المملكة، بقيمة إجمالية تُقَدّر بـ48.274.368.235 مليار ريـال.

وتتضمن الخدمات التي يقدّمها البرنامج: تراخيص لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، وتراخيص بيع الأراضي على الخارطة، ورخص تسويق العقارات الداخلية أو الخارجية على الخارطة داخل المملكة، ورخص عرض العقارات الداخلية أو الخارجية على الخارطة في المعارض داخل المملكة، والتعريف بالضوابط الجديدة لنظام البيع على الخارطة، ومتطلبات الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاطات العقارية المشمولة بهذه الضوابط.

وحرصت الوزارة -من خلال المعرض- على تقديم تعريف متكامل حول برنامج "إيجار"، الذي يُعَد شبكة إلكترونية متطورة تُقَدّم حلولاً تكاملية لتنظيم قطاع الإيجار، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد يحفظ حقوقهم.

ويساهم البرنامج في ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة، والالتزام بتطبيق بنود العقد الموحد المزمع إطلاقه خلال الفترة القريبة المقبلة، مع التعريف باشتراطات انضمام الوسطاء العقاريين إلى البوابة الإلكترونية.

إلى ذلك، اهتمت الوزارة -من خلال المعرض- باستعراض نتائج المرحلة الأولى من برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" الذي انتهى التسجيل في مرحلته الأولى منتصف الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة لزوار المعارض أعداد المتقدمين على البوابة الإلكترونية لتسجيل الأراضي البيضاء في المناطق المستهدفة (الرياض، جدة، الدمام) وآليات التسجيل.

وكشفت أن الهدف من البرنامج زيادة المعروض من الأراضي المطورة؛ بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية؛ مؤكدة أنه سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة ٢٫٥% من قيمة الأرض.