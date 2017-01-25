"الإسكان" تطرح الدفعة الأولى من مشاريع الوزارة 2017

منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، ممثلة في برنامج البيع على الخريطة «وافي» للراغبين الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم وحدات سكنية ضمن عمائر سكنية متعدّدة الأدوار على أراضي وزارة الإسكان في المناطق التالية: (الخرج / الأحساء / خميس مشيط / تبوك) بعدد 9049 شقة.

وتابعت: وذلك للحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000 ريال) تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخريطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001) وإحضار ما يثبت ذلك الي مقر اللجنة بوزارة الإسكان.