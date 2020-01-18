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"الإسكان" توقّع اتفاقية لإنشاء ألف وحدة سكنية بمحافظة الطائف

ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون مع المطورين

أبرمت وزارة الإسكان، اليوم، اتفاقية مع شركة "فخامة البناء" إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري؛ لتصميم وإنشاء ألف وحدة سكنية بمحافظة الطائف.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقرّ مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخراً، وتستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً؛ للإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره، بما يؤدي لتملك المواطن للمسكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية.

وتعدّ الاتفاقية ضمن سعي الوزارة لتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تتناسب مع كل شرائح المجتمع، وتوفير بيئة سكنية ملائمة من حيث السعر والمواصفات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار سعيها لتذليل كل العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين قامت بتأسيس مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"؛ لتسريع تنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق، كما أنشأت مركز خدمات البيع على الخارطة "وافي".

ونوّهت إلى وجود عدد من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان"، مبيّنةً أنها بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية؛ لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى كل مناطق المملكة.

يُذكر أن الوزارة قامت بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدة شركات دولية ومحلية، في إطار سعيها لإيجاد تعاون مثمر وبنّاء مع القطاع الخاص؛ لضخّ المزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في سوق الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب وقدراتهم المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسكان" توقّع اتفاقية لإنشاء ألف وحدة سكنية بمحافظة الطائف
سبق

أبرمت وزارة الإسكان، اليوم، اتفاقية مع شركة "فخامة البناء" إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري؛ لتصميم وإنشاء ألف وحدة سكنية بمحافظة الطائف.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقرّ مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخراً، وتستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً؛ للإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره، بما يؤدي لتملك المواطن للمسكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية.

وتعدّ الاتفاقية ضمن سعي الوزارة لتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تتناسب مع كل شرائح المجتمع، وتوفير بيئة سكنية ملائمة من حيث السعر والمواصفات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار سعيها لتذليل كل العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين قامت بتأسيس مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"؛ لتسريع تنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق، كما أنشأت مركز خدمات البيع على الخارطة "وافي".

ونوّهت إلى وجود عدد من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان"، مبيّنةً أنها بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية؛ لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى كل مناطق المملكة.

يُذكر أن الوزارة قامت بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدة شركات دولية ومحلية، في إطار سعيها لإيجاد تعاون مثمر وبنّاء مع القطاع الخاص؛ لضخّ المزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في سوق الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب وقدراتهم المختلفة.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
02:09 PM
ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون مع المطورين

"الإسكان" توقّع اتفاقية لإنشاء ألف وحدة سكنية بمحافظة الطائف

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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7,170

أبرمت وزارة الإسكان، اليوم، اتفاقية مع شركة "فخامة البناء" إحدى الشركات الوطنية للتطوير العقاري؛ لتصميم وإنشاء ألف وحدة سكنية بمحافظة الطائف.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص الذي أقرّ مجلس الوزراء آليته الجديدة مؤخراً، وتستهدف الوزارة من خلاله تعزيز التعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محلياً ودولياً؛ للإسهام في ضخّ المزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في سوق الإسكان، بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني وتطويره، بما يؤدي لتملك المواطن للمسكن الملائم بالسعر المناسب والجودة العالية.

وتعدّ الاتفاقية ضمن سعي الوزارة لتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تتناسب مع كل شرائح المجتمع، وتوفير بيئة سكنية ملائمة من حيث السعر والمواصفات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار سعيها لتذليل كل العقبات وتسهيل جميع الإجراءات للمطورين العقاريين قامت بتأسيس مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"؛ لتسريع تنفيذ مزيد من الوحدات السكنية في جميع المناطق، كما أنشأت مركز خدمات البيع على الخارطة "وافي".

ونوّهت إلى وجود عدد من المعايير لاختيار المطورين، كالقدرة المالية للشركات، وتوافر العناصر الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشاريع وحجمها، والقدرة على إيجاد منتجات سكنية تتناسب مع الفئات المتقدمة على بوابة الدعم السكني "إسكان"، مبيّنةً أنها بصدد توقيع المزيد من الاتفاقيات مع شركات عدة محليّة ودولية؛ لتنفيذ وحدات سكنية على مستوى كل مناطق المملكة.

يُذكر أن الوزارة قامت بتوقيع عدة اتفاقيات مع عدة شركات دولية ومحلية، في إطار سعيها لإيجاد تعاون مثمر وبنّاء مع القطاع الخاص؛ لضخّ المزيد من الوحدات السكنية، ودعم العرض في سوق الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين وفق خيارات متنوعة تتناسب وقدراتهم المختلفة.

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