الإطاحة بأفغاني حاول تهريب 900 ألف ريال داخل أكياس قمح

أثناء نقلها من باكستان إلى كابول..والتحقيقات جارية

أحبطت القوة القبلية التابعة للسلطات الأمنية الباكستانية محاولة رجل أفغاني تهريب 900 ألف ريال سعودي عن طريق معبر تورخام الباكستاني - الأفغاني .

ووفقاً لصحيفة " nation " الباكستانية ، فإن القوة القبلية التي تحفظ الأمن في المنطقة الحدودية والتي تعرف باسم " خاسادار " ، أوقفت شخصا أفغانيا معه أكياس قمح ومن خلال فحصها اتضح أنه يخفي بداخلها بمبلغ 900 ألف ريال سعودي .

وذكرت الشرطة الباكستانية أنها تسلمت المتهم يوم الجمعة ويدعى نعيم شاه ، أفغاني الجنسية ويتوقع أنه من المهربين على الحدود بين البلدين ، مشيرة إلى أنه مازال يخضع للتحقيقات .