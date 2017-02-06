الإطاحة بتشكيل عصابي بجدة طعن سائقًا لسرقة مبالغ مالية وجوالات

مكون من خمسة أشخاص من جنسية عربية

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بجدة من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من جنسية عربية قاموا بدخول منزل والاعتداء على مقيم يعمل سائقًا بالضرب وطعنه وربطه وسرقة مبالغ مالية وأجهزة جوال.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة "العقيد عاطي بن عطية القرشي"، أن مركز السلامة بشرطة محافظة جدة تلقى بتاريخ 1438/5/2هـ بلاغاً من مواطن مفاده قيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى منزله والاعتداء على السائق بالضرب والطعن وربطه وسرقة مبالغ مالية وأجهزة جوالات.

وأضاف العقيد "القرشي" أنه تم تشكيل فريق عمل بحث وتحرٍّ ميداني لضبط الجناة؛ حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من الوصول إلى تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من جنسية عربية في العقد الثالث من العمر، متهمين بتلك السرقة تم ضبطهم، ومن خلال سماع أقوالهم أفادوا بقيامهم بتلك السرقة، وتم إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.

