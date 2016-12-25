الإطاحة بشخصين سرقا محتويات مدرسة وعبثا بكاميرات مراقبة بالقنفذة

باعا المسروقات لمقيمين من جنسية عربية

أطاحت الأجهزة الأمنية بمركز القوز التابع لشرطة محافظة القنفذة بشخصين سرقا بعض محتويات مدرستين، وعبثا بمحتوياتها، وباعا المسروقات لمقيمين من جنسية عربية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة "العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي" أنَّ مركز القوز بشرطة محافظة القنفذة تلقى بتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٤هـ بلاغين، مفادهما تعرض كاميرات المراقبة وبعض محتويات مدرستين للسرقة من داخلهما، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ أسفرت نتائجه -ولله الحمد- عن ضبط متهمين بارتكاب تلك السرقات، وبسماع أقوالهما الأولية اعترفا بارتكابهما لعملية السرقة، وقاما بالإرشاد على مكان بيعها لشخصين من جنسية عربية تم التحفظ عليهم جميعاً لإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.