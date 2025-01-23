النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإطاحة بـ 4 أفارقة حولوا أحد المنازل إلى مصنع للعرق بالمدينة

العثور على براميل وقدور وأدوات للتقطير

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، بأربعة أشخاص من الجنسية الإفريقية، حولوا أحد المنازل الشعبية بالحرة الشرقية في المدينة المنورة إلى مصنع للعرق.

 

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، العميد فهد بن عامر الغنام، أنه تم العثور داخل المنزل على عدد من البراميل المليئة بمادة العرق، وقدور وأنابيب وأدوات التقطير، مبينا أنه تم التحفظ على الأشخاص والموقع وتم تسليمهم إلى مركز شرطة العوالي لاتخاذ اللازم حسب الإجراءات المتبعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
الإطاحة بـ 4 أفارقة حولوا أحد المنازل إلى مصنع للعرق بالمدينة
سبق

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، بأربعة أشخاص من الجنسية الإفريقية، حولوا أحد المنازل الشعبية بالحرة الشرقية في المدينة المنورة إلى مصنع للعرق.

 

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، العميد فهد بن عامر الغنام، أنه تم العثور داخل المنزل على عدد من البراميل المليئة بمادة العرق، وقدور وأنابيب وأدوات التقطير، مبينا أنه تم التحفظ على الأشخاص والموقع وتم تسليمهم إلى مركز شرطة العوالي لاتخاذ اللازم حسب الإجراءات المتبعة.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
05:44 PM
العثور على براميل وقدور وأدوات للتقطير

الإطاحة بـ 4 أفارقة حولوا أحد المنازل إلى مصنع للعرق بالمدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
1
1,080

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، بأربعة أشخاص من الجنسية الإفريقية، حولوا أحد المنازل الشعبية بالحرة الشرقية في المدينة المنورة إلى مصنع للعرق.

 

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، العميد فهد بن عامر الغنام، أنه تم العثور داخل المنزل على عدد من البراميل المليئة بمادة العرق، وقدور وأنابيب وأدوات التقطير، مبينا أنه تم التحفظ على الأشخاص والموقع وتم تسليمهم إلى مركز شرطة العوالي لاتخاذ اللازم حسب الإجراءات المتبعة.

شارك برأيك
33
128

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

500 مليون دولار

500 مليون دولار

18 يناير
2,990
39,3 مليوناً

39,3 مليوناً

18 يناير
1,112
50 مليار دولار

50 مليار دولار

16 يناير
8,893
100 ألف

100 ألف

14 يناير
3,441

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

السينما.. شبرًا بشبر.. وذراعًا بذراع!!

عبدالرحمن القحطاني
غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

غياب دور "الهيئة" في انفجاج أهل السينما

أحمد الركبان
بثنا المباشر أخطر علينا!!

بثنا المباشر أخطر علينا!!

منيرة آل سليمان
هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

هل تلغي التقنيةُ المدرسةَ؟

خالد الشبانة
الشـاهد الأخـرس..!!

الشـاهد الأخـرس..!!

محمد الصيـعري
ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

ابن فروة والقصبي.. وبينهما إعلام مختطف!

بندر الشهري
هل لدينا إعلام طـيران؟

هل لدينا إعلام طـيران؟

منيف الحربي
جدة ومعضلتها الحقيقية

جدة ومعضلتها الحقيقية

جمعان الكرت
تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

تسريح الموظفين وهيئة توليد الوظائف

برجس البرجس
فن التعامل مع المتغيرات

فن التعامل مع المتغيرات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد
"إيرج مسجدي".. أجندة جديدة للإرهاب يتم ترسيمها في بغداد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة