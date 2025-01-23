الإطاحة بـ 4 أفارقة حولوا أحد المنازل إلى مصنع للعرق بالمدينة

العثور على براميل وقدور وأدوات للتقطير

أطاحت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، بأربعة أشخاص من الجنسية الإفريقية، حولوا أحد المنازل الشعبية بالحرة الشرقية في المدينة المنورة إلى مصنع للعرق.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، العميد فهد بن عامر الغنام، أنه تم العثور داخل المنزل على عدد من البراميل المليئة بمادة العرق، وقدور وأنابيب وأدوات التقطير، مبينا أنه تم التحفظ على الأشخاص والموقع وتم تسليمهم إلى مركز شرطة العوالي لاتخاذ اللازم حسب الإجراءات المتبعة.