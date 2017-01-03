الإطاحة بـ50 مخالفاً بالأسواق والتجمعات السكانية بـ"عطيف الطائف"

أطاحت حملة أمنية نظّمتها شرطة مركز العطيف شمال محافظة الطائف، بقيادة المقدم عبدالله فوزان الجعيد والرقيب فهد القرشي، بـ50 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل.
وتم ضبط عدد من المخالفات في الأسواق والتجمعات السكانية التي تكتظ بالعمالة الوافدة، في ظل متابعة وتوجيه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني، وبإشراف ومتابعة مدير شرطة محافظة الطائف العميد فهد مطلق العصيمي، ومدير شعبة الضبط الجنائي ياسر الحمياني.
أطاحت حملة أمنية نظّمتها شرطة مركز العطيف شمال محافظة الطائف، بقيادة المقدم عبدالله فوزان الجعيد والرقيب فهد القرشي، بـ50 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل.
وتم ضبط عدد من المخالفات في الأسواق والتجمعات السكانية التي تكتظ بالعمالة الوافدة، في ظل متابعة وتوجيه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني، وبإشراف ومتابعة مدير شرطة محافظة الطائف العميد فهد مطلق العصيمي، ومدير شعبة الضبط الجنائي ياسر الحمياني.
أطاحت حملة أمنية نظّمتها شرطة مركز العطيف شمال محافظة الطائف، بقيادة المقدم عبدالله فوزان الجعيد والرقيب فهد القرشي، بـ50 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل.
وتم ضبط عدد من المخالفات في الأسواق والتجمعات السكانية التي تكتظ بالعمالة الوافدة، في ظل متابعة وتوجيه مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعيد القرني، وبإشراف ومتابعة مدير شرطة محافظة الطائف العميد فهد مطلق العصيمي، ومدير شعبة الضبط الجنائي ياسر الحمياني.