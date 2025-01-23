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الإطاحة بمروِّج سموم يستدرج الفتيات وينسق حفلات ماجنة عبر "سناب شات"

أمانة مكافحة المخدرات: لديه عددٌ كبيرٌ من المتابعين ويروِّج أيضاً للمُسكرات

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ضبط أحد مروِّجي المخدرات والمسكرات ومنسق للحفلات والسهرات الماجنة عبر تطبيق "سناب شات".

 

وأوضحت "الأمانة"، اليوم الأحد، أن المقبوض عليه يستدرج الفتيات لتعاطي المخدرات، ولديه عددٌ كبيرٌ من المتابعين عبر "السناب".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بمروِّج سموم يستدرج الفتيات وينسق حفلات ماجنة عبر "سناب شات"
سبق

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ضبط أحد مروِّجي المخدرات والمسكرات ومنسق للحفلات والسهرات الماجنة عبر تطبيق "سناب شات".

 

وأوضحت "الأمانة"، اليوم الأحد، أن المقبوض عليه يستدرج الفتيات لتعاطي المخدرات، ولديه عددٌ كبيرٌ من المتابعين عبر "السناب".

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
08:29 AM
أمانة مكافحة المخدرات: لديه عددٌ كبيرٌ من المتابعين ويروِّج أيضاً للمُسكرات

الإطاحة بمروِّج سموم يستدرج الفتيات وينسق حفلات ماجنة عبر "سناب شات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
32,514

أعلنت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ضبط أحد مروِّجي المخدرات والمسكرات ومنسق للحفلات والسهرات الماجنة عبر تطبيق "سناب شات".

 

وأوضحت "الأمانة"، اليوم الأحد، أن المقبوض عليه يستدرج الفتيات لتعاطي المخدرات، ولديه عددٌ كبيرٌ من المتابعين عبر "السناب".

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