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الإطاحة بمقيم عربي قتل مواطنًا ودفن جثته داخل استراحته بجدة

أقر بارتكاب الجريمة بسبب خلاف بينهما

أطاح أفراد البحث الجنائي والتحريات بجدة بمقيم من جنسية عربية، قام بقتل مواطن أربعيني بعد أن أطلق النار عليه وقام بدفنه داخل استراحته.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة "العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي": إن مركز النزلتين بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغ مواطن يدَّعي تغيب شقيقه البالغ من العمر ٤٤ سنة، فتم تشكيل فريق عمل من الضبط الجنائي والبحث الجنائي؛ نظرًا للغموض وراء اختفائه.

وأضاف: تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بعون من الله وتوفيقه، ومن خلال ما وفرته الدولة -أعزها الله- من إمكانات فنية وبشرية مدربة؛ من فك غموض تلك الحادثة؛ حيث أشارت التحريات الجنائية إلى وجود خلاف سابق للمتغيب مع شخص من جنسية عربية، فتم ضبطه ومواجهته بما توافر من معلومات؛ لكونه عمد إلى إخفاء جريمته.

وتابع: أقر المتهم بإطلاق النار على صَدْر المتغيب من مسدس؛ مما أدى إلى وفاته، وقام بعد ذلك بدفنه داخل استراحته، وأرشد على موقع الجثة؛ حيث تم استخراجها من قبل الجهات المختصة وحفظت بثلاجة المستشفى لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها، وتم إيقاف المتهم بعد سماع أقواله تمهيدًا لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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الإطاحة بمقيم عربي قتل مواطنًا ودفن جثته داخل استراحته بجدة
سبق

أطاح أفراد البحث الجنائي والتحريات بجدة بمقيم من جنسية عربية، قام بقتل مواطن أربعيني بعد أن أطلق النار عليه وقام بدفنه داخل استراحته.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة "العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي": إن مركز النزلتين بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغ مواطن يدَّعي تغيب شقيقه البالغ من العمر ٤٤ سنة، فتم تشكيل فريق عمل من الضبط الجنائي والبحث الجنائي؛ نظرًا للغموض وراء اختفائه.

وأضاف: تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بعون من الله وتوفيقه، ومن خلال ما وفرته الدولة -أعزها الله- من إمكانات فنية وبشرية مدربة؛ من فك غموض تلك الحادثة؛ حيث أشارت التحريات الجنائية إلى وجود خلاف سابق للمتغيب مع شخص من جنسية عربية، فتم ضبطه ومواجهته بما توافر من معلومات؛ لكونه عمد إلى إخفاء جريمته.

وتابع: أقر المتهم بإطلاق النار على صَدْر المتغيب من مسدس؛ مما أدى إلى وفاته، وقام بعد ذلك بدفنه داخل استراحته، وأرشد على موقع الجثة؛ حيث تم استخراجها من قبل الجهات المختصة وحفظت بثلاجة المستشفى لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها، وتم إيقاف المتهم بعد سماع أقواله تمهيدًا لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
10:14 PM
أقر بارتكاب الجريمة بسبب خلاف بينهما

الإطاحة بمقيم عربي قتل مواطنًا ودفن جثته داخل استراحته بجدة

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سعود الدعجاني - جدة
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758

أطاح أفراد البحث الجنائي والتحريات بجدة بمقيم من جنسية عربية، قام بقتل مواطن أربعيني بعد أن أطلق النار عليه وقام بدفنه داخل استراحته.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة "العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي": إن مركز النزلتين بشرطة محافظة جدة تلقى بلاغ مواطن يدَّعي تغيب شقيقه البالغ من العمر ٤٤ سنة، فتم تشكيل فريق عمل من الضبط الجنائي والبحث الجنائي؛ نظرًا للغموض وراء اختفائه.

وأضاف: تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بعون من الله وتوفيقه، ومن خلال ما وفرته الدولة -أعزها الله- من إمكانات فنية وبشرية مدربة؛ من فك غموض تلك الحادثة؛ حيث أشارت التحريات الجنائية إلى وجود خلاف سابق للمتغيب مع شخص من جنسية عربية، فتم ضبطه ومواجهته بما توافر من معلومات؛ لكونه عمد إلى إخفاء جريمته.

وتابع: أقر المتهم بإطلاق النار على صَدْر المتغيب من مسدس؛ مما أدى إلى وفاته، وقام بعد ذلك بدفنه داخل استراحته، وأرشد على موقع الجثة؛ حيث تم استخراجها من قبل الجهات المختصة وحفظت بثلاجة المستشفى لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها، وتم إيقاف المتهم بعد سماع أقواله تمهيدًا لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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