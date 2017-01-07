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الإطاحة بمهربي "كبتاجون" و"حشيش".. "الأعضاء التناسلية" ليست مخبأ آمناً

3 محاولات أحبطها جمرك حالة عمار.. ألف حبة عثر عليها في جاكت المهرب

نجح جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة في إحباط ثلاث محاولات لتهريب 1200 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى إحباط تهريب 73 جراماً من مادة الحشيش عُثر عليها مخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة: "تم إحباط تلك الممنوعات من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 194 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة مع أحد القادمين إلى المملكة، حيث أخفيت داخل كيس تم تثبيته بلاصق حول منطقة الأعضاء التناسلية".

وأضاف "النعيمة": "بنفس طريقة التهريب السابقة، عُثر مع مسافر آخر على 64 حبة كبتاجون، و73 جراماً من مادة الحشيش".

وأردف: "تم إحباط محاولة تهريب 943 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة مع أحد القادمين، بحيث أخفيت في "الجاكيت" الذي يرتديه المهرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار: "المهربون يستغلون أجسادهم ومناطقهم الحساسة لمحاولة تمرير هذه الآفة، ولكن الجمارك تبذل جهوداً في سبيل مكافحة تهريب المخدرات".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بمهربي "كبتاجون" و"حشيش".. "الأعضاء التناسلية" ليست مخبأ آمناً
سبق

نجح جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة في إحباط ثلاث محاولات لتهريب 1200 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى إحباط تهريب 73 جراماً من مادة الحشيش عُثر عليها مخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة: "تم إحباط تلك الممنوعات من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 194 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة مع أحد القادمين إلى المملكة، حيث أخفيت داخل كيس تم تثبيته بلاصق حول منطقة الأعضاء التناسلية".

وأضاف "النعيمة": "بنفس طريقة التهريب السابقة، عُثر مع مسافر آخر على 64 حبة كبتاجون، و73 جراماً من مادة الحشيش".

وأردف: "تم إحباط محاولة تهريب 943 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة مع أحد القادمين، بحيث أخفيت في "الجاكيت" الذي يرتديه المهرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار: "المهربون يستغلون أجسادهم ومناطقهم الحساسة لمحاولة تمرير هذه الآفة، ولكن الجمارك تبذل جهوداً في سبيل مكافحة تهريب المخدرات".

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
02:56 PM
3 محاولات أحبطها جمرك حالة عمار.. ألف حبة عثر عليها في جاكت المهرب

الإطاحة بمهربي "كبتاجون" و"حشيش".. "الأعضاء التناسلية" ليست مخبأ آمناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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22,020

نجح جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة في إحباط ثلاث محاولات لتهريب 1200 حبة كبتاجون، بالإضافة إلى إحباط تهريب 73 جراماً من مادة الحشيش عُثر عليها مخبأة مع ثلاثة أشخاص قدموا إلى المملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار عبدالعزيز النعيمة: "تم إحباط تلك الممنوعات من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب 194 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة مع أحد القادمين إلى المملكة، حيث أخفيت داخل كيس تم تثبيته بلاصق حول منطقة الأعضاء التناسلية".

وأضاف "النعيمة": "بنفس طريقة التهريب السابقة، عُثر مع مسافر آخر على 64 حبة كبتاجون، و73 جراماً من مادة الحشيش".

وأردف: "تم إحباط محاولة تهريب 943 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة مع أحد القادمين، بحيث أخفيت في "الجاكيت" الذي يرتديه المهرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وقال مدير عام جمرك حالة عمّار: "المهربون يستغلون أجسادهم ومناطقهم الحساسة لمحاولة تمرير هذه الآفة، ولكن الجمارك تبذل جهوداً في سبيل مكافحة تهريب المخدرات".

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