الإطاحة بمواطنَيْن تورطا في سرقة كيابل كهربائية برفحاء

"مهدي" لـ"سبق": تمت إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة رفحاء، أمس، من إلقاء القبض على مواطنَيْن تورطا في سرقة كيابل كهربائية من إحدى الكسارات الواقعة جنوب المحافظة.



وأكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية "العقيد عويد مهدي" لـ"سبق" أن شرطة محافظة رفحاء أُبلغت عند الساعة الثانية من صباح أمس الأحد، عن قيام شخصين يستقلان سيارة من نوع "داتسون" بسرقة كيابل لتوصيل التيار الكهربائي.



وأضاف "مهدي" أنه فور تلقي البلاغ ومن خلال المتابعة، تمكنت إحدى دوريات الأمن بالمحافظة من استيقاف السيارة والقبض على المتهمين، وتبين أنهما مواطنان أحدهما في العقد الثالث والآخر في العقد الرابع من العمر، وعثر في السيارة على الكيابل المبلغ عنها، بالإضافة إلى "مقص" يستخدم عادة في تقطيع الكيابل والأسلاك.



وأوضح الناطق أنه تمت إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص بعد استكمال الإجراءات الاستدلالية.

