الإقامة ليلة واحدة في منزل طفولة ترامب بـ725 دولاراً

أصبح بمقدور زوار مدينة نيويورك الإقامةَ في منزل طفولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ من خلال الحجز على موقع "إيربنب"، حسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ومقابل 725 دولاراً في الليلة، يمكن لـ20 شخصاً الإقامة في المنزل على طراز تيودور، والذي يضم خمس غرف نوم، والذي بناه والد دونالد ترامب فريد في حي جامايكا إستيتس في كوينز.

ووفقاً للإعلان "لم يتغير الكثير منذ أن كانت عائلة ترامب تعيش هنا.. المطبخ الأصلي، والمفروشات الفخمة التي تمثل النمط والثراء الذي كانت عائلة ترامب تعيش فيه".

وعرضت شركة "باراماونت ريالتي" المنزلَ بالمزاد لمشترٍ قام بعد ذلك ببيعه لمستثمر صيني بمبلغ 2.1 مليون دولار، بعد فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر، ويجري الآن تأجيره للجمهور على الإنترنت.