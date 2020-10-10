دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، وأسفر عن استشهاد رجلَيْ أمن، وإصابة آخرين. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم وقوف دولة الإمارات إلى جانب السعودية في حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب أمنها واستقرارها. وجدَّد البيان موقف دولة الإمارات الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتضافر جهوده من أجل دحر هذه الآفة الخطيرة. معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على نقطة حراسة أمنية تابعة للحرس الملكي في جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-10-08 دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، وأسفر عن استشهاد رجلَيْ أمن، وإصابة آخرين.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم وقوف دولة الإمارات إلى جانب السعودية في حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب أمنها واستقرارها.



وجدَّد البيان موقف دولة الإمارات الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتضافر جهوده من أجل دحر هذه الآفة الخطيرة. معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.



08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439 11:05 PM

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على نقطة حراسة أمنية تابعة للحرس الملكي في جدة أكدت وقوفها إلى جانب السعودية في حربها ضد الإرهاب





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دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له نقطة حراسة أمنية خارجية تابعة للحرس الملكي في محافظة جدة، وأسفر عن استشهاد رجلَيْ أمن، وإصابة آخرين.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم وقوف دولة الإمارات إلى جانب السعودية في حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لاستتباب أمنها واستقرارها.



وجدَّد البيان موقف دولة الإمارات الثابت المناهض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وتضافر جهوده من أجل دحر هذه الآفة الخطيرة. معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الشهداء، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

