الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها خلال مهمة تدريبية اعتيادية داخلية
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد أحد جنودها، العريف أول عبيد جوهر عبيد الزعابي، خلال قيامه بمهمة تدريبية اعتيادية داخل الدولة.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد، سائلة المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها خلال مهمة تدريبية اعتيادية داخلية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-02-04
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد أحد جنودها، العريف أول عبيد جوهر عبيد الزعابي، خلال قيامه بمهمة تدريبية اعتيادية داخل الدولة.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد، سائلة المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
04:14 PM
الإمارات تعلن استشهاد أحد جنودها خلال مهمة تدريبية اعتيادية داخلية
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية استشهاد أحد جنودها، العريف أول عبيد جوهر عبيد الزعابي، خلال قيامه بمهمة تدريبية اعتيادية داخل الدولة.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية تقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهيد، سائلة المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.