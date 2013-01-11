"الإنذار المبكّر": رياحٌ وأتربة مُثارة في 4 مناطق تستمر إلى مساء اليوم

قال: بدأت صباحاً وتصحبها رؤية غير جيدة بسبب العوالق

نبّه نظام "الإنذار المبكّر" من حالة رياحٍ نشطة وأتربة مُثارة في 4 مناطق.

وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: بدأت الحالة في الرياض 12 ظهراً وتتواصل للخامسة، مساء اليوم، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

وبدأت الحالة في مناطق: الشرقية والجوف والحدود الشمالية العاشرة صباحاً وتستمر للخامسة، مساء اليوم، أيضاً، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.