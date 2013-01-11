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"الإنذار المبكّر": رياحٌ وأتربة مُثارة في 4 مناطق تستمر إلى مساء اليوم

قال: بدأت صباحاً وتصحبها رؤية غير جيدة بسبب العوالق

نبّه نظام "الإنذار المبكّر" من حالة رياحٍ نشطة وأتربة مُثارة  في 4 مناطق.

 

وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: بدأت الحالة في الرياض 12 ظهراً وتتواصل للخامسة، مساء اليوم، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

 

وبدأت الحالة في مناطق: الشرقية والجوف والحدود الشمالية العاشرة صباحاً وتستمر للخامسة، مساء اليوم، أيضاً، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإنذار المبكّر": رياحٌ وأتربة مُثارة في 4 مناطق تستمر إلى مساء اليوم
سبق

نبّه نظام "الإنذار المبكّر" من حالة رياحٍ نشطة وأتربة مُثارة  في 4 مناطق.

 

وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: بدأت الحالة في الرياض 12 ظهراً وتتواصل للخامسة، مساء اليوم، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

 

وبدأت الحالة في مناطق: الشرقية والجوف والحدود الشمالية العاشرة صباحاً وتستمر للخامسة، مساء اليوم، أيضاً، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
12:40 PM
قال: بدأت صباحاً وتصحبها رؤية غير جيدة بسبب العوالق

"الإنذار المبكّر": رياحٌ وأتربة مُثارة في 4 مناطق تستمر إلى مساء اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,732

نبّه نظام "الإنذار المبكّر" من حالة رياحٍ نشطة وأتربة مُثارة  في 4 مناطق.

 

وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: بدأت الحالة في الرياض 12 ظهراً وتتواصل للخامسة، مساء اليوم، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

 

وبدأت الحالة في مناطق: الشرقية والجوف والحدود الشمالية العاشرة صباحاً وتستمر للخامسة، مساء اليوم، أيضاً، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

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