"الإنذار المبكّر": رياحٌ وأتربة مُثارة في 4 مناطق تستمر إلى مساء اليوم
قال: بدأت صباحاً وتصحبها رؤية غير جيدة بسبب العوالق
نبّه نظام "الإنذار المبكّر" من حالة رياحٍ نشطة وأتربة مُثارة في 4 مناطق.
وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: بدأت الحالة في الرياض 12 ظهراً وتتواصل للخامسة، مساء اليوم، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.
وبدأت الحالة في مناطق: الشرقية والجوف والحدود الشمالية العاشرة صباحاً وتستمر للخامسة، مساء اليوم، أيضاً، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.
"الإنذار المبكّر": رياحٌ وأتربة مُثارة في 4 مناطق تستمر إلى مساء اليوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-09
نبّه نظام "الإنذار المبكّر" من حالة رياحٍ نشطة وأتربة مُثارة في 4 مناطق.
وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: بدأت الحالة في الرياض 12 ظهراً وتتواصل للخامسة، مساء اليوم، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.
وبدأت الحالة في مناطق: الشرقية والجوف والحدود الشمالية العاشرة صباحاً وتستمر للخامسة، مساء اليوم، أيضاً، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.
09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
12:40 PM
قال: بدأت صباحاً وتصحبها رؤية غير جيدة بسبب العوالق
"الإنذار المبكّر": رياحٌ وأتربة مُثارة في 4 مناطق تستمر إلى مساء اليوم
نبّه نظام "الإنذار المبكّر" من حالة رياحٍ نشطة وأتربة مُثارة في 4 مناطق.
وقال النظام التابع لهيئة الأرصاد: بدأت الحالة في الرياض 12 ظهراً وتتواصل للخامسة، مساء اليوم، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.
وبدأت الحالة في مناطق: الشرقية والجوف والحدود الشمالية العاشرة صباحاً وتستمر للخامسة، مساء اليوم، أيضاً، مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.