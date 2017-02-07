الإنذار المبكر: غداً أمطار رعدية على ينبع تحد من الرؤية الأفقية

الدفاع المدني يناشد أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة

أصدر نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بتوقع هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار على محافظة ينبع تشمل المدن الساحلية.

ومن المتوقع أن تبدأ الحالة الساعة الواحدة غدا الأربعاء وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من يوم الأربعاء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وأخذ الاحتياطات اللازمة على الطرق وتجنب النزول إلى بطون الأودية.