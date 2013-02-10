"الإنذار المبكر": 7 مناطق على موعد مع الأمطار من السبت للاثنين

بينها الرياض.. وقال: تكون متوسطة إلى غزيرة على الشرقية

نبّه النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم، من توقعات لهطول أمطار رعدية من السبت إلى الاثنين على 7 مناطق.

وقال النظام التابع للأرصاد: هذه المناطق هي: الشرقية، والرياض، والحدود الشمالية، والجوف، وعسير، والباحة، ونجران، وتكون متوسطة إلى غزيرة على الشرقية.