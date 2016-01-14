"الإنذار المبكّر": ٨ مناطق على موعد مع الأمطار من اليوم حتى الإثنين
تزايد الغطاء السحابي على المملكة مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة
نبّه نظام الإنذار المبكر، اليوم، متوقعاً هطول أمطار خفيفة متفرقة - بمشيئة الله - اليوم إلى الإثنين، على الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة ومكة والقصيم وحائل وشمال الشرقية.
وأضاف: تزايد الغطاء السحابي على المملكة وأمطار متفرقة متوقعة على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط المملكة مع نشاط الرياح وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.
"الإنذار المبكّر": ٨ مناطق على موعد مع الأمطار من اليوم حتى الإثنين
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-14
نبّه نظام الإنذار المبكر، اليوم، متوقعاً هطول أمطار خفيفة متفرقة - بمشيئة الله - اليوم إلى الإثنين، على الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة ومكة والقصيم وحائل وشمال الشرقية.
وأضاف: تزايد الغطاء السحابي على المملكة وأمطار متفرقة متوقعة على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط المملكة مع نشاط الرياح وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
12:16 PM
تزايد الغطاء السحابي على المملكة مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة
"الإنذار المبكّر": ٨ مناطق على موعد مع الأمطار من اليوم حتى الإثنين
نبّه نظام الإنذار المبكر، اليوم، متوقعاً هطول أمطار خفيفة متفرقة - بمشيئة الله - اليوم إلى الإثنين، على الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة ومكة والقصيم وحائل وشمال الشرقية.
وأضاف: تزايد الغطاء السحابي على المملكة وأمطار متفرقة متوقعة على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط المملكة مع نشاط الرياح وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.