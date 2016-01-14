"الإنذار المبكّر": ٨ مناطق على موعد مع الأمطار من اليوم حتى الإثنين

تزايد الغطاء السحابي على المملكة مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة

نبّه نظام الإنذار المبكر، اليوم، متوقعاً هطول أمطار خفيفة متفرقة - بمشيئة الله - اليوم إلى الإثنين، على الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة ومكة والقصيم وحائل وشمال الشرقية.

وأضاف: تزايد الغطاء السحابي على المملكة وأمطار متفرقة متوقعة على أجزاءٍ من شمال وغرب ووسط المملكة مع نشاط الرياح وانخفاض نسبي في درجات الحرارة.