الإنذار المبكر يصدر تنبيهاً متقدماً لتبوك: شبه انعدام بالرؤية

في حالة تتواصل للخامسة مساء مع نشاط في الرياح السطحية

أصدر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً متقدماً لمنطقة تبوك لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية، بدأت الساعة الثانية ظهر اليوم وتستمر للخامسة مساء اليوم.

ووفق النظام التابع للأرصاد يصحب الحالة نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني الرؤية الأفقية لأقل من 1 كلم.