"الإنذار المبكّر" ينبّه ٣ مناطق: سحبٌ مُمطرة ورياحٌ مُغبرة وهذه مواعيدها

حالات مناخية يصحبها نشاط في الرياح السطحية تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكّر، صباح اليوم، تنبيهاته لـ ٣ مناطق من حالات مناخية عدة؛ تشمل: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل.

ففي منطقة مكة المكرّمة، تنبيهٌ يشمل الأجزاء الساحلية ومرتفعات المنطقة من حالة سحب رعديّة من العاشرة صباحاً ولمدة ١٢ ساعة عبر تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع؛ تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وفي منطقة حائل، تنبيهٌ لحالة سحب رعديّة من ١٢ ظهراً حتى الثامنة من مساء اليوم مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع؛ تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

أما في المدينة المنوّرة، فنبّه النظام التابع للأرصاد من حالة رياح نشطة - سحب رعديّة من ١٠ صباحا لـ ٨ مساءً - مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة، كما تتهيّأ الفرصة لوجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع؛ تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.