"الإنذار المبكّر" ينبّه 4 مناطق: عوالق ترابية ورياح مغبرة وضباب

بعضها يتواصل للرابعة عصر اليوم وفي "الشمالية" لـ 11 مساءً

نبّه نظام الإنذار المبكّر من حالات مناخية عدة في 4 مناطق.

في الرياض والقصيم تنبيه من حالة عوالق ترابية من 9 صباحاً لـ 4 عصراً مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

وفي المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مُثارة من 9 صباحاً إلى 4 عصراً مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة، وفي الحدود الشمالية تشمل عرعر، حالة ضباب بدأت 11 ظهراً وتستمر 12 ساعة، ويصحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.