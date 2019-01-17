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"الإنذار المبكّر" ينبّه 4 مناطق: عوالق ترابية ورياح مغبرة وضباب

بعضها يتواصل للرابعة عصر اليوم وفي "الشمالية" لـ 11 مساءً

نبّه نظام الإنذار المبكّر من حالات مناخية عدة في 4 مناطق.

 

في الرياض والقصيم تنبيه من حالة عوالق ترابية من 9 صباحاً لـ 4 عصراً  مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

 

وفي المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مُثارة من 9 صباحاً إلى 4 عصراً مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة، وفي الحدود الشمالية تشمل عرعر، حالة ضباب بدأت 11 ظهراً وتستمر 12 ساعة، ويصحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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"الإنذار المبكّر" ينبّه 4 مناطق: عوالق ترابية ورياح مغبرة وضباب
سبق

نبّه نظام الإنذار المبكّر من حالات مناخية عدة في 4 مناطق.

 

في الرياض والقصيم تنبيه من حالة عوالق ترابية من 9 صباحاً لـ 4 عصراً  مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

 

وفي المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مُثارة من 9 صباحاً إلى 4 عصراً مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة، وفي الحدود الشمالية تشمل عرعر، حالة ضباب بدأت 11 ظهراً وتستمر 12 ساعة، ويصحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
01:05 PM
بعضها يتواصل للرابعة عصر اليوم وفي "الشمالية" لـ 11 مساءً

"الإنذار المبكّر" ينبّه 4 مناطق: عوالق ترابية ورياح مغبرة وضباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
16,138

نبّه نظام الإنذار المبكّر من حالات مناخية عدة في 4 مناطق.

 

في الرياض والقصيم تنبيه من حالة عوالق ترابية من 9 صباحاً لـ 4 عصراً  مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

 

وفي المنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن تنبيه من حالة رياح نشطة وأتربة مُثارة من 9 صباحاً إلى 4 عصراً مع رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة، وفي الحدود الشمالية تشمل عرعر، حالة ضباب بدأت 11 ظهراً وتستمر 12 ساعة، ويصحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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