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الاتحاد الدولي للسيارات يسحب لقب رالي المغرب من بن سعيدان

على خلفية الاعتراض المقدم ضده من السائق القطري عادل حسين

قرر الاتحاد الدولي للسيارات شطب نتيجة السائق السعودي ياسر بن سعيدان التي حققها في رالي المغرب الذي أقيم ضمن الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا كروس كانتري) والذي أقيم خلال الفترة من 1 ـ 7 أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية الاعتراض المقدم ضده من السائق القطري عادل حسين.

وقرر الاتحاد الدولي (FIA) شطب نتيجة بن سعيدان بعد تحقيقه المركز الأول عن فئة "تي2" بعد احتجاج السائق القطري وطلبه إعادة فحص بعض أجزاء السيارة ومنها علبة الجير.

واستفاد السائق السعودي المدعوم من قبل فريق يزيد للسباقات وقطاع الحرس الملكي صالح العبد العالي من تحقيق المركز الأول في الفئة، فيما تقدم السائق الفرنسي نيكولا فالو إلى المركز الثاني والقطري محمد الحرقان في المركز الثالث، فيما استفاد القطري عادل حسين بعد قبول احتجاج الاتحاد الدولي بحسمه لقب بطولة العالم لفئة "تي2" بعد تحقيقه لـ "156" نقطة من أصل تسع جولات شارك في سبع منها.

في سياق متصل كشف الموقع الرسمي للبطولة عن جدول ترتيب السائقين بعد تثبيت الشطب، ولم تكن هذه العقوبة الأولى للسائق السعودي في مسيرته برياضة السيارات، حيث أصدر الاتحاد السعودي قرارا عام 2014م بإيقاف السعيدان لمدة عام عن المشاركات المحلية والدولية وذلك على خلفية مشاركاته في رالي جدة وما صادفها من اعتراضات متكررة حيال النتائج النهائية للرالي وذلك حسب البيان الصادر من الاتحاد.

كما قررت لجنة القضاة في الاتحاد إبعاد حشان الحشان سائق فريق عالم السباق التي تعود ملكيته للسائق ياسر بن سعيدان من سباق الدراجات النارية خلال النسخة الأخيرة من رالي حائل نيسان الدولي، بعد اكتشاف التلاعب في دراجته قبل اليوم الأخير من ختام السباق.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الدولي للسيارات يسحب لقب رالي المغرب من بن سعيدان
سبق

قرر الاتحاد الدولي للسيارات شطب نتيجة السائق السعودي ياسر بن سعيدان التي حققها في رالي المغرب الذي أقيم ضمن الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا كروس كانتري) والذي أقيم خلال الفترة من 1 ـ 7 أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية الاعتراض المقدم ضده من السائق القطري عادل حسين.

وقرر الاتحاد الدولي (FIA) شطب نتيجة بن سعيدان بعد تحقيقه المركز الأول عن فئة "تي2" بعد احتجاج السائق القطري وطلبه إعادة فحص بعض أجزاء السيارة ومنها علبة الجير.

واستفاد السائق السعودي المدعوم من قبل فريق يزيد للسباقات وقطاع الحرس الملكي صالح العبد العالي من تحقيق المركز الأول في الفئة، فيما تقدم السائق الفرنسي نيكولا فالو إلى المركز الثاني والقطري محمد الحرقان في المركز الثالث، فيما استفاد القطري عادل حسين بعد قبول احتجاج الاتحاد الدولي بحسمه لقب بطولة العالم لفئة "تي2" بعد تحقيقه لـ "156" نقطة من أصل تسع جولات شارك في سبع منها.

في سياق متصل كشف الموقع الرسمي للبطولة عن جدول ترتيب السائقين بعد تثبيت الشطب، ولم تكن هذه العقوبة الأولى للسائق السعودي في مسيرته برياضة السيارات، حيث أصدر الاتحاد السعودي قرارا عام 2014م بإيقاف السعيدان لمدة عام عن المشاركات المحلية والدولية وذلك على خلفية مشاركاته في رالي جدة وما صادفها من اعتراضات متكررة حيال النتائج النهائية للرالي وذلك حسب البيان الصادر من الاتحاد.

كما قررت لجنة القضاة في الاتحاد إبعاد حشان الحشان سائق فريق عالم السباق التي تعود ملكيته للسائق ياسر بن سعيدان من سباق الدراجات النارية خلال النسخة الأخيرة من رالي حائل نيسان الدولي، بعد اكتشاف التلاعب في دراجته قبل اليوم الأخير من ختام السباق.

09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
04:09 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:21 AM
على خلفية الاعتراض المقدم ضده من السائق القطري عادل حسين

الاتحاد الدولي للسيارات يسحب لقب رالي المغرب من بن سعيدان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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17,516

قرر الاتحاد الدولي للسيارات شطب نتيجة السائق السعودي ياسر بن سعيدان التي حققها في رالي المغرب الذي أقيم ضمن الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا كروس كانتري) والذي أقيم خلال الفترة من 1 ـ 7 أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية الاعتراض المقدم ضده من السائق القطري عادل حسين.

وقرر الاتحاد الدولي (FIA) شطب نتيجة بن سعيدان بعد تحقيقه المركز الأول عن فئة "تي2" بعد احتجاج السائق القطري وطلبه إعادة فحص بعض أجزاء السيارة ومنها علبة الجير.

واستفاد السائق السعودي المدعوم من قبل فريق يزيد للسباقات وقطاع الحرس الملكي صالح العبد العالي من تحقيق المركز الأول في الفئة، فيما تقدم السائق الفرنسي نيكولا فالو إلى المركز الثاني والقطري محمد الحرقان في المركز الثالث، فيما استفاد القطري عادل حسين بعد قبول احتجاج الاتحاد الدولي بحسمه لقب بطولة العالم لفئة "تي2" بعد تحقيقه لـ "156" نقطة من أصل تسع جولات شارك في سبع منها.

في سياق متصل كشف الموقع الرسمي للبطولة عن جدول ترتيب السائقين بعد تثبيت الشطب، ولم تكن هذه العقوبة الأولى للسائق السعودي في مسيرته برياضة السيارات، حيث أصدر الاتحاد السعودي قرارا عام 2014م بإيقاف السعيدان لمدة عام عن المشاركات المحلية والدولية وذلك على خلفية مشاركاته في رالي جدة وما صادفها من اعتراضات متكررة حيال النتائج النهائية للرالي وذلك حسب البيان الصادر من الاتحاد.

كما قررت لجنة القضاة في الاتحاد إبعاد حشان الحشان سائق فريق عالم السباق التي تعود ملكيته للسائق ياسر بن سعيدان من سباق الدراجات النارية خلال النسخة الأخيرة من رالي حائل نيسان الدولي، بعد اكتشاف التلاعب في دراجته قبل اليوم الأخير من ختام السباق.

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