الاتحاد: مسعود يطالب اللاعبين باهداء الجمهور بطاقة التأهل

اجتمع نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد عمر أحمد مسعود بأعضاء الفريق الكروي الأول قبل انطلاق الحصة التدريبية والتي تأتي تحضيراً لمواجهة الأهلي المقبلة ضمن دور نصف نهائي كأس ولي العهد، حيث طالب اللاعبين بالتركيز وتقديم الجهد والمستوى المعهود منهم لتحقيق بطاقة التأهل وإسعاد جماهيرهم الوفية.

وعمد مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا خلال المران لتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات مختلفة أجرت تمارين فنية متنوعة قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على منتصف الملعب.

وفي سياق متصل يعقد المركز الإعلامي عند الخامسة والنصف من مساء غد مؤتمراً صحفياً لمدرب الفريق لويس سييرا للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة باللقاء.

