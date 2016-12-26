الاتحاد والأهلي من يكسب الآخر في المواجهة الـ14؟

يلتقي فريقا الاتحاد والأهلي مساء غد الثلاثاء ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد، إذ تعتبر هذه المواجهة هي الـ14 بينهما في كأس ولي العهد، فاز الأهلي في 7 مواجهات، مقابل 6 مواجهات للاتحاد.



وشهد عام 1958م أول نهائي يجمع الفريقين ضمن بطولة ولي العهد إذ انتصر الاتحاد على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكان آخر لقاء جمع الفريقين ضمن نفس البطولة في ديسمبر 2015 إذ فاز الأهلي في اللقاء بنتيجة هدف دون مقابل بأقدام لاعبه فهد حمد.



وقد التقى الفريقين على نهائي كأس ولي العهد في 4 لقاءات، فاز كل فريق بلقاءين، حسم الاتحاد نهائيين عام 1958 بفوزه 3-2 ونهائي عام 2005 بنتيجة هدف دون مقابل، في المقابل حقق الأهلي اللقب أمام الاتحاد في عام 2002 وانتصر بنتيجة 2-1، وفي عام 2007 انتصر بنتيجة 2-1 أيضاً.

