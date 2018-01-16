الاتحاد يواصل استعداداته للطائي .. والخضير يجري عملية جراحية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد حصة تدريبية عصر اليوم الأحد تحت إشراف مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر النادي, حيث تركز المران على الجوانب الفنية والتي شرح من خلالها المدرب عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعة.

يذكر أن الفريق سيواجه الطائي في حائل يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور الـ 32 ضمن مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين .

ومن جهة أخرى توجه اللاعب تركي الخضير إلى الدمام للقيام بعملية الرباط الصليبي يوم الثلاثاء 17 يناير بإشراف البروفيسور محمد البلوي.

