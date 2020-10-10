"الاتصالات السعودية" تدشن مشاركتها بـ"جيتكس دبي 2017" بالتركيز على عالم التحول الرقمي

"البياري": حريصون على تعزيز شراكتنا مع الشركات العالمية

دشن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم مشاركة مجموعة الاتصالات السعودية "STC" في معرض "جيتكس 2017" بدبي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر.

واطلع "آل مكتوم" على خدمات الشركة وأقسامها المشاركة بالمعرض بشكل أوسع مقارنة بالأعوام الماضية، واستمع إلى شرح عن طبيعة مشاركة قطاعات "STC"، ودورها في تعزيز حضور منصات الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية والمنطقة، وفقًا لما يعزز ويدعم تحقيق متطلبات الرقمنة الداعمة لتحقيق "رؤية المملكة ٢٠٣٠"، كما تعرَّف إلى اهتمام الشركة بنشر المعرفة التقنية في المجتمع السعودي، وحرصها على مواكبة التسارع التقني العالمي بتوفير كل ما هو جديد للجمهور في المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري: "تكتسب أهمية مشاركتنا في النسخة الجديدة من "جيتكس دبي 2017"، بتزايد الاهتمام بمواكبة ثورة الاتصالات الرقمية الحالية، التي أصبحت واقعًا تمس وتدخل في تسريع وتحسين حياة الناس، وفي مختلف المجالات التي تتطلبها من تعليم وصحة واقتصاد ومواصلات وترفيه، فعالم الرقمنة أساسي لزيادة المرونة وسرعة توسعة الأعمال وإدارتها، سواء كان لنشاط هدفه توفير خدمة لعموم العملاء، أو ضمن نشاط استثماري في القطاع الخاص، الذي نهتم به كثيرًا نظرًا للدور المتزايد لحضوره في التطورات التنموية المتسارعة في المملكة".

وأضاف: "كما يصادف جيتكس هذا العام إقرار مجلس إدارة الشركة إستراتيجية خاصة للسير في نمو أعمالها بطريقة تواكب التحول الرقمي الذي تعيشه بلادنا، وخاصة في ظل وجود توجه كبير لقيادتنا الحكيمة في المملكة بتقنية الاتصالات والنطاق العريض على وجه الخصوص، لدورها في تسهيل الحياة المعاصرة".

وأكد قائلًا: "حريصون في هذا الشأن من خلال تواجدنا في معرض كبير مثل جيتكس على تعزيز شراكتنا مع كبريات الشركات العالمية التي تسير في ركب وتوجهات التحول الرقمي وخدمته لمختلف المجالات العملية المرتبطة بكل مناحي الحياة".

وتركز الاتصالات السعودية في مشاركتها في "جيتكس 2017" على إبراز دور قطاع "STC" أعمال، ودوره في تحقيق متطلبات الرقمنة من خلال مجموعة مترابطة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ حيث تم عرض عدد من المنصات التقنية المتقدمة مثل منصة الخدمات السحابية، ومنصة "إنترنت الأشياء", وعدد من الخدمات التي تم تطويرها من خلال هذه المنصات مثل الخدمات المدارة وتطبيقات تتبع المركبات والمدن الذكية.

وتم عرض الخدمات المتخصصة مثل خدمات أمن المعلومات وخدمات إدارة تنفيذ المشاريع العملاقة لتقنية المعلومات في القطاعات الإستراتيجية مثل القطاعات الحكومية المختلفة وكبرى الشركات.