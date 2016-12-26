الاتفاق والقادسية في قمة الصالات

تقام غداً الثلاثاء مواجهتان مؤجلتان من الجولة السابعة لمنافسات دوري المجموعات من مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي الحالي؛ حيث تجمع المواجهة الأولى نادي النهضة بنظيره نادي العلمين على صالة نادي النهضة بالدمام، عند الساعة "3:30"، فيما ستجمع المواجهة الثانية نادي الاتفاق بشقيقه نادي القادسية على صالة الهيئة العامة للرياضة "الخضراء" بالدمام، عند الساعة "5:00".

من جهة أخرى تعقد غداً الثلاثاء لجنة ألعاب كرة القدم بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برئاسة "الدكتور صلاح السقاء"؛ اجتماعها الدوري في مدينة الدمام؛ لمناقشة العديد من الملفات التي تهم وتخص لعبة كرة قدم الصالات، سواء على صعيد الدوري أو المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات ومشاركاته في الاستحقاقات المقبلة.

