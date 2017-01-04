النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

الاتفاق يبدأ استعداداته لمواجهة "غلطة سراي"

خضع مهاجم الاتفاق "صالح العمري" للعلاج في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم في مباراة فريقه الماضية أمام النصر.

وطمأن الجهاز الطبي مدرب الفريق الإسباني "خوان جاريدو" على إصابته؛ حيث لن تعوقه عن دخول التدريبات الجماعية التي بدأت اليوم "الأربعاء" بعدما خضع اللاعبون لراحة ليومين.

ويستعد الاتفاق خلال فترة توقف دوري "جميل" للمحترفين لخوض مواجهته الودية أمام غلطة سراي التركي في التاسع من يناير الجاري، ومواجهته أمام ضمك في الدور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين في الـ18 من الشهر نفسه.

وركز "جاريدو" في تدريبات الفريق اليوم التي اشتملت على حصص منوعة بين لياقية وفنية، على تكثيف الجرعات الفنية لدى بعض اللاعبين وخطوط الفريق عطفًا على المعطيات التي وقف عليها في المباريات الماضية.

من جهة ثانية بدأ نادي غلطة سراي في استخراج تأشيرات الدخول للمملكة استعدادًا لمواجهته مع الاتفاق، في الوقت الذي أنهت اللجنة المنظمة إجراءات استقباله سواء المتعلقة بوصوله لمطار الملك فهد، أم الخاصة بإقامته؛ حيث تقرر أن يقيم الفريق في فندق سوفوتيل في الخبر.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق يبدأ استعداداته لمواجهة "غلطة سراي"
سبق

خضع مهاجم الاتفاق "صالح العمري" للعلاج في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم في مباراة فريقه الماضية أمام النصر.

وطمأن الجهاز الطبي مدرب الفريق الإسباني "خوان جاريدو" على إصابته؛ حيث لن تعوقه عن دخول التدريبات الجماعية التي بدأت اليوم "الأربعاء" بعدما خضع اللاعبون لراحة ليومين.

ويستعد الاتفاق خلال فترة توقف دوري "جميل" للمحترفين لخوض مواجهته الودية أمام غلطة سراي التركي في التاسع من يناير الجاري، ومواجهته أمام ضمك في الدور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين في الـ18 من الشهر نفسه.

وركز "جاريدو" في تدريبات الفريق اليوم التي اشتملت على حصص منوعة بين لياقية وفنية، على تكثيف الجرعات الفنية لدى بعض اللاعبين وخطوط الفريق عطفًا على المعطيات التي وقف عليها في المباريات الماضية.

من جهة ثانية بدأ نادي غلطة سراي في استخراج تأشيرات الدخول للمملكة استعدادًا لمواجهته مع الاتفاق، في الوقت الذي أنهت اللجنة المنظمة إجراءات استقباله سواء المتعلقة بوصوله لمطار الملك فهد، أم الخاصة بإقامته؛ حيث تقرر أن يقيم الفريق في فندق سوفوتيل في الخبر.
 

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
11:37 PM

الاتفاق يبدأ استعداداته لمواجهة "غلطة سراي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
617

خضع مهاجم الاتفاق "صالح العمري" للعلاج في عيادة النادي تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم في مباراة فريقه الماضية أمام النصر.

وطمأن الجهاز الطبي مدرب الفريق الإسباني "خوان جاريدو" على إصابته؛ حيث لن تعوقه عن دخول التدريبات الجماعية التي بدأت اليوم "الأربعاء" بعدما خضع اللاعبون لراحة ليومين.

ويستعد الاتفاق خلال فترة توقف دوري "جميل" للمحترفين لخوض مواجهته الودية أمام غلطة سراي التركي في التاسع من يناير الجاري، ومواجهته أمام ضمك في الدور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين في الـ18 من الشهر نفسه.

وركز "جاريدو" في تدريبات الفريق اليوم التي اشتملت على حصص منوعة بين لياقية وفنية، على تكثيف الجرعات الفنية لدى بعض اللاعبين وخطوط الفريق عطفًا على المعطيات التي وقف عليها في المباريات الماضية.

من جهة ثانية بدأ نادي غلطة سراي في استخراج تأشيرات الدخول للمملكة استعدادًا لمواجهته مع الاتفاق، في الوقت الذي أنهت اللجنة المنظمة إجراءات استقباله سواء المتعلقة بوصوله لمطار الملك فهد، أم الخاصة بإقامته؛ حيث تقرر أن يقيم الفريق في فندق سوفوتيل في الخبر.
 

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,254
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,896
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,665
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,246

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة