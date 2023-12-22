"الاتفاق" يتربص بـ"الأهلي".. والنقاط الثلاث هدف مشترك لـ"الخليج" و"الفيصلي"

في اليوم الثاني للجولة الرابعة عشرة

تتواصل منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين على النحو التالي:

الخليج × الفيصلي:

يقام اللقاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند الساعة 5:30 مساءً.

الفريقان يرفعان في هذا اللقاء شعار "الثلاث نقاط"، حيث يحتل كلا الفريقين مركزاً متأخراً في سلم الترتيب، لذا النقاط الثلاث ستكون بوابتهم للعبور إلى مناطق آمنة.

يدخل الخليج اللقاء وهو في المركز الحادي عشر بـ 11 نقطة.

أما الفيصلي فيأتي في المركز الثاني عشر بـ 10 نقاط.

الأهلي × الاتفاق:

يقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 7:45 مساءً.

الأهلي يحتل المركز الرابع بـ 28 نقطة، وبالتأكيد سيدخل المباراة بحثاً عن انتصار يضعه في المركز الثاني متساوياً مع الاتحاد في النقاط.

أما الاتفاق فيأتي في المركز السادس بـ 21 نقطة، ويبحث عن إيقاف سلسلة تعادلاته وتحقيق انتصار سيضعه خامس الترتيب، وقريباً من فرق المنافسة على اللقب.