النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

"الاتفاق" يتربص بـ"الأهلي".. والنقاط الثلاث هدف مشترك لـ"الخليج" و"الفيصلي"

في اليوم الثاني للجولة الرابعة عشرة

تتواصل منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين على النحو التالي:

الخليج × الفيصلي:

يقام اللقاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند الساعة 5:30 مساءً.

الفريقان يرفعان في هذا اللقاء شعار "الثلاث نقاط"، حيث يحتل كلا الفريقين مركزاً متأخراً في سلم الترتيب، لذا النقاط الثلاث ستكون بوابتهم للعبور إلى مناطق آمنة.

يدخل الخليج اللقاء وهو في المركز الحادي عشر بـ 11 نقطة.

أما الفيصلي فيأتي في المركز الثاني عشر بـ 10 نقاط.

الأهلي × الاتفاق:

يقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 7:45 مساءً.

الأهلي يحتل المركز الرابع بـ 28 نقطة، وبالتأكيد سيدخل المباراة بحثاً عن انتصار يضعه في المركز الثاني متساوياً مع الاتحاد في النقاط.

أما الاتفاق فيأتي في المركز السادس بـ 21 نقطة، ويبحث عن إيقاف سلسلة تعادلاته وتحقيق انتصار سيضعه خامس الترتيب، وقريباً من فرق المنافسة على اللقب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الاتفاق" يتربص بـ"الأهلي".. والنقاط الثلاث هدف مشترك لـ"الخليج" و"الفيصلي"
سبق

تتواصل منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين على النحو التالي:

الخليج × الفيصلي:

يقام اللقاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند الساعة 5:30 مساءً.

الفريقان يرفعان في هذا اللقاء شعار "الثلاث نقاط"، حيث يحتل كلا الفريقين مركزاً متأخراً في سلم الترتيب، لذا النقاط الثلاث ستكون بوابتهم للعبور إلى مناطق آمنة.

يدخل الخليج اللقاء وهو في المركز الحادي عشر بـ 11 نقطة.

أما الفيصلي فيأتي في المركز الثاني عشر بـ 10 نقاط.

الأهلي × الاتفاق:

يقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 7:45 مساءً.

الأهلي يحتل المركز الرابع بـ 28 نقطة، وبالتأكيد سيدخل المباراة بحثاً عن انتصار يضعه في المركز الثاني متساوياً مع الاتحاد في النقاط.

أما الاتفاق فيأتي في المركز السادس بـ 21 نقطة، ويبحث عن إيقاف سلسلة تعادلاته وتحقيق انتصار سيضعه خامس الترتيب، وقريباً من فرق المنافسة على اللقب.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
08:35 AM
في اليوم الثاني للجولة الرابعة عشرة

"الاتفاق" يتربص بـ"الأهلي".. والنقاط الثلاث هدف مشترك لـ"الخليج" و"الفيصلي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
4,336

تتواصل منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري جميل للمحترفين، بإقامة مباراتين على النحو التالي:

الخليج × الفيصلي:

يقام اللقاء على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام عند الساعة 5:30 مساءً.

الفريقان يرفعان في هذا اللقاء شعار "الثلاث نقاط"، حيث يحتل كلا الفريقين مركزاً متأخراً في سلم الترتيب، لذا النقاط الثلاث ستكون بوابتهم للعبور إلى مناطق آمنة.

يدخل الخليج اللقاء وهو في المركز الحادي عشر بـ 11 نقطة.

أما الفيصلي فيأتي في المركز الثاني عشر بـ 10 نقاط.

الأهلي × الاتفاق:

يقام اللقاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، عند الساعة 7:45 مساءً.

الأهلي يحتل المركز الرابع بـ 28 نقطة، وبالتأكيد سيدخل المباراة بحثاً عن انتصار يضعه في المركز الثاني متساوياً مع الاتحاد في النقاط.

أما الاتفاق فيأتي في المركز السادس بـ 21 نقطة، ويبحث عن إيقاف سلسلة تعادلاته وتحقيق انتصار سيضعه خامس الترتيب، وقريباً من فرق المنافسة على اللقب.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,880
1200

1200

17 ديسمبر
5,353
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,733
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,068

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة