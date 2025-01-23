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الاتفاق يعزز صفوفه بلاعب ريال مدريد.. ويوقع مع الخلف

ضمت إدارة نادي الاتفاق رسمياً لاعب الوسط الإسباني خوانمي كاليخون قادمًا من نادي بوليفار البوليفي بعقد يمتد لعام ونصف مع أولوية التجديد، وقد وقع العقد رئيس النادي خالد الدبل.

وبعد التوقيع على العقد قال الدبل: "كانت لدينا ثلاثة أسماء مطروحة للتوقيع معها وكاليخون كان الخيار الأول".

وتابع الدبل: أعضاء شرف الاتفاق كان لهم دور كبير في إتمام الصفقة، وأخص بالشكر عبدالرحمن الراشد وهلال الطويرقي وعدنان المسحل.

فيما أعرب اللاعب عن سعادته بالقول: كانت مفاوضات صعبة وأنا سعيد بقدومي للاتفاق وتواجدي هنا، وتكمن  صعوبة المفاوضات لعدة أسباب من أهمها رغبة فريقي السابق بالبقاء معهم.

يذكر أن اللاعب البالغ 29 عاماً قد نشأ في نادي ريال مدريد وخاض عدة تجارب مع عدة أندية داخل وخارج إسبانيا، حيث لعب في مايوركا وألباسيتي وقرطبة قبل أن ينتقل إلى النادي البوليفي في عام 2013.

كما وقعت إدارة نادي الاتفاق عقداً مع لاعب وسط هجر أسامة الخلف بعقد يمتد لخمسة أعوام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يعزز صفوفه بلاعب ريال مدريد.. ويوقع مع الخلف
سبق

ضمت إدارة نادي الاتفاق رسمياً لاعب الوسط الإسباني خوانمي كاليخون قادمًا من نادي بوليفار البوليفي بعقد يمتد لعام ونصف مع أولوية التجديد، وقد وقع العقد رئيس النادي خالد الدبل.

وبعد التوقيع على العقد قال الدبل: "كانت لدينا ثلاثة أسماء مطروحة للتوقيع معها وكاليخون كان الخيار الأول".

وتابع الدبل: أعضاء شرف الاتفاق كان لهم دور كبير في إتمام الصفقة، وأخص بالشكر عبدالرحمن الراشد وهلال الطويرقي وعدنان المسحل.

فيما أعرب اللاعب عن سعادته بالقول: كانت مفاوضات صعبة وأنا سعيد بقدومي للاتفاق وتواجدي هنا، وتكمن  صعوبة المفاوضات لعدة أسباب من أهمها رغبة فريقي السابق بالبقاء معهم.

يذكر أن اللاعب البالغ 29 عاماً قد نشأ في نادي ريال مدريد وخاض عدة تجارب مع عدة أندية داخل وخارج إسبانيا، حيث لعب في مايوركا وألباسيتي وقرطبة قبل أن ينتقل إلى النادي البوليفي في عام 2013.

كما وقعت إدارة نادي الاتفاق عقداً مع لاعب وسط هجر أسامة الخلف بعقد يمتد لخمسة أعوام.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
09:35 PM

الاتفاق يعزز صفوفه بلاعب ريال مدريد.. ويوقع مع الخلف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ضمت إدارة نادي الاتفاق رسمياً لاعب الوسط الإسباني خوانمي كاليخون قادمًا من نادي بوليفار البوليفي بعقد يمتد لعام ونصف مع أولوية التجديد، وقد وقع العقد رئيس النادي خالد الدبل.

وبعد التوقيع على العقد قال الدبل: "كانت لدينا ثلاثة أسماء مطروحة للتوقيع معها وكاليخون كان الخيار الأول".

وتابع الدبل: أعضاء شرف الاتفاق كان لهم دور كبير في إتمام الصفقة، وأخص بالشكر عبدالرحمن الراشد وهلال الطويرقي وعدنان المسحل.

فيما أعرب اللاعب عن سعادته بالقول: كانت مفاوضات صعبة وأنا سعيد بقدومي للاتفاق وتواجدي هنا، وتكمن  صعوبة المفاوضات لعدة أسباب من أهمها رغبة فريقي السابق بالبقاء معهم.

يذكر أن اللاعب البالغ 29 عاماً قد نشأ في نادي ريال مدريد وخاض عدة تجارب مع عدة أندية داخل وخارج إسبانيا، حيث لعب في مايوركا وألباسيتي وقرطبة قبل أن ينتقل إلى النادي البوليفي في عام 2013.

كما وقعت إدارة نادي الاتفاق عقداً مع لاعب وسط هجر أسامة الخلف بعقد يمتد لخمسة أعوام.

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