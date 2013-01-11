الاتفاق يكسب "غلطة سراي" بثلاثية في مباراة ودية

ضمن استعداداته لمنافسات الدوري

تغلب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم على فريق غلطة سراي التركي في مباراة ودية جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز بالدمام بنتيجة 3/1.

الحصة الأولى:

افتتح الاتفاق أهدافه في الدقيقة 20 من الشوط الأول عن طريق لاعبه "محمد كنو" حينما وضع الكرة من فوق حارس مرمى غلطة سراي لتسكن الشباك كهدف اتفاقي أول.

وبعدها بـ5 دقائق وتحديدًا عند الدقيقة 25 مرر "حسن جمال" كرة بينية داخل المنطقة لـ"صالح العمري" الذي حولها بقدمه اليسرى لتتجه إلى الزاوية اليسرى لحارس المرمى وتدخل شباك غلطة سراي كهدف اتفاقي ثانٍ.

بعد الهدف الاتفاقي استمر السجال بين الفريقين مع محاولات خجولة لغلطة سراي دون تحقيق أي نتيجة إيجابية.

الحصة الثانية:

ومع بداية الشوط الثاني ظهر رتم هادئ بين الفريقين وسط كرات متبادلة في وسط الميدان.

ومن كرة جميلة أضاف "الكويكبي" الهدف الثالث للاتفاق في الدقيقة 70 وضعها بقدمه اليسرى من فوق حارس المرمى تجاه الزاوية اليمنى للحارس لتعتنق الشباك.

بعد الهدف الاتفاقي تفنن لاعبو الاتفاق في تنويع الفرص تجاه المرمى ولكنها لم تستثمر بالشكل المطلوب.

وفي الدقيقة 81 تمكن "بروما" من إحراز الهدف الأول لغلطة سراي حينما تلقى بينية داخل المنطقة سددها الأول قوية بقدمه اليمنى داخل الشباك.

