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الاحتراف: فتح باب التسجيل للفترة الشتوية ٤ يناير

كشفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن متطلبات تسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية.
وذكرت اللجنة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن على الأندية التي تود السماح لها بتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إرسال الحوالات البنكية لرواتب اللاعبين حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بالنسبة لأندية دوري جميل للمحترفين.
وأعادت اللجنة التذكير بموعد بدء فترة الانتقالات الشتوية والتي تبدأ يوم الأربعاء الرابع من يناير المقبل حتى الثلاثاء الـ31 من الشهر ذاته.
 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاحتراف: فتح باب التسجيل للفترة الشتوية ٤ يناير
سبق

كشفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن متطلبات تسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية.
وذكرت اللجنة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن على الأندية التي تود السماح لها بتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إرسال الحوالات البنكية لرواتب اللاعبين حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بالنسبة لأندية دوري جميل للمحترفين.
وأعادت اللجنة التذكير بموعد بدء فترة الانتقالات الشتوية والتي تبدأ يوم الأربعاء الرابع من يناير المقبل حتى الثلاثاء الـ31 من الشهر ذاته.
 
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
11:35 PM

الاحتراف: فتح باب التسجيل للفترة الشتوية ٤ يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن متطلبات تسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية.
وذكرت اللجنة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن على الأندية التي تود السماح لها بتسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إرسال الحوالات البنكية لرواتب اللاعبين حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بالنسبة لأندية دوري جميل للمحترفين.
وأعادت اللجنة التذكير بموعد بدء فترة الانتقالات الشتوية والتي تبدأ يوم الأربعاء الرابع من يناير المقبل حتى الثلاثاء الـ31 من الشهر ذاته.
 
 

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