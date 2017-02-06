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الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على شمال غزة

إصابة فلسطيني سبعيني بجروح طفيفة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف لنشطاء فلسطينيين في غزة وذلك ردا على صاروخ فلسطيني أطلق من غزة على إسرائيل اليوم ولم يتسبب في وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. 


ووفقا لسكاي نيوز فقد قال مسعفون إن فلسطينيا يبلغ من العمر 70 عاما أصيب بجروح طفيفة في إحدى الغارات الإسرائيلية وقالوا إنه كان يمر بالمنطقة التي تعرضت للقصف. وهذه هي حالة الإصابة الوحيدة التي ترددت أنباء عن وقوعها على جانبي جبهة الصراع التي اتسمت بالهدوء في الأشهر الماضية.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له "ردا على المقذوف الذي أطلق باتجاه سكان جنوب إسرائيل في وقت سابق يوم الاثنين استهدفت القوات الجوية ثلاثة مواقع لحماس في شمال قطاع غزة.

فيما قال سكان من غزة إن معسكرا للتدريب على استخدام السلاح ومجمعا أمنيا وموقع مراقبة تابعا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أصيبت في الغارات.

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الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على شمال غزة
سبق

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف لنشطاء فلسطينيين في غزة وذلك ردا على صاروخ فلسطيني أطلق من غزة على إسرائيل اليوم ولم يتسبب في وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. 


ووفقا لسكاي نيوز فقد قال مسعفون إن فلسطينيا يبلغ من العمر 70 عاما أصيب بجروح طفيفة في إحدى الغارات الإسرائيلية وقالوا إنه كان يمر بالمنطقة التي تعرضت للقصف. وهذه هي حالة الإصابة الوحيدة التي ترددت أنباء عن وقوعها على جانبي جبهة الصراع التي اتسمت بالهدوء في الأشهر الماضية.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له "ردا على المقذوف الذي أطلق باتجاه سكان جنوب إسرائيل في وقت سابق يوم الاثنين استهدفت القوات الجوية ثلاثة مواقع لحماس في شمال قطاع غزة.

فيما قال سكان من غزة إن معسكرا للتدريب على استخدام السلاح ومجمعا أمنيا وموقع مراقبة تابعا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أصيبت في الغارات.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
08:03 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
07:18 AM
إصابة فلسطيني سبعيني بجروح طفيفة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على شمال غزة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف لنشطاء فلسطينيين في غزة وذلك ردا على صاروخ فلسطيني أطلق من غزة على إسرائيل اليوم ولم يتسبب في وقوع أي خسائر بشرية أو مادية. 


ووفقا لسكاي نيوز فقد قال مسعفون إن فلسطينيا يبلغ من العمر 70 عاما أصيب بجروح طفيفة في إحدى الغارات الإسرائيلية وقالوا إنه كان يمر بالمنطقة التي تعرضت للقصف. وهذه هي حالة الإصابة الوحيدة التي ترددت أنباء عن وقوعها على جانبي جبهة الصراع التي اتسمت بالهدوء في الأشهر الماضية.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له "ردا على المقذوف الذي أطلق باتجاه سكان جنوب إسرائيل في وقت سابق يوم الاثنين استهدفت القوات الجوية ثلاثة مواقع لحماس في شمال قطاع غزة.

فيما قال سكان من غزة إن معسكرا للتدريب على استخدام السلاح ومجمعا أمنيا وموقع مراقبة تابعا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس أصيبت في الغارات.

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