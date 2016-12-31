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"الأرصاد" عن طقس السبت: سماء غائمة وأمطار متفرقة

توقعت تكوّن الضباب ليلاً بأجزاء من شمال وشرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكون السحب الركامية على مرتفعات عسير وجازان، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة متفرقة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كما يتوقع أن يتكون الضباب ليلاً على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف والجزء الشمالي يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ شساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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"الأرصاد" عن طقس السبت: سماء غائمة وأمطار متفرقة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكون السحب الركامية على مرتفعات عسير وجازان، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة متفرقة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كما يتوقع أن يتكون الضباب ليلاً على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف والجزء الشمالي يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ شساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
11:05 AM
توقعت تكوّن الضباب ليلاً بأجزاء من شمال وشرق المملكة

"الأرصاد" عن طقس السبت: سماء غائمة وأمطار متفرقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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22,002

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، مع فرصة لتكون السحب الركامية على مرتفعات عسير وجازان، ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة متفرقة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كما يتوقع أن يتكون الضباب ليلاً على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف والجزء الشمالي يصل إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ شساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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