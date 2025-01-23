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اﻹطاحة بأخطر مروجي العرق المسكر في أبو عريش

"القحطاني": الضرب بيد من حديد لمن يخل باﻷمن

تمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة أبوعريش من اﻹطاحة بأحد أخطر المروجين الأفارقة، أثناء محاولته ترويج كميات من المسكر حيث عثر بحوزته على 25 عبوة مليئة بمادة العرق المسكر باﻹضافة لـ 5 أكياس جاهزة للتعبئة في العبوات.
 
وفي سياق متصل؛ تمكنت إحدى دوريات شرطة أبوعريش من ضبط 6 مخالفين وامرأتين أفارقة داخل إحدى العزب، ليتم إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.
 
من جهته؛ أشاد نائب مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بجهود الفرق القابضة، حاثا على بذل المزيد من الجهود، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإخلال باﻷمن.

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اﻹطاحة بأخطر مروجي العرق المسكر في أبو عريش
سبق

تمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة أبوعريش من اﻹطاحة بأحد أخطر المروجين الأفارقة، أثناء محاولته ترويج كميات من المسكر حيث عثر بحوزته على 25 عبوة مليئة بمادة العرق المسكر باﻹضافة لـ 5 أكياس جاهزة للتعبئة في العبوات.
 
وفي سياق متصل؛ تمكنت إحدى دوريات شرطة أبوعريش من ضبط 6 مخالفين وامرأتين أفارقة داخل إحدى العزب، ليتم إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.
 
من جهته؛ أشاد نائب مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بجهود الفرق القابضة، حاثا على بذل المزيد من الجهود، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإخلال باﻷمن.

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
05:35 PM
"القحطاني": الضرب بيد من حديد لمن يخل باﻷمن

اﻹطاحة بأخطر مروجي العرق المسكر في أبو عريش

A A A
فهد كاملي - جازان
7
12,994

تمكن رجال اﻷمن بشرطة محافظة أبوعريش من اﻹطاحة بأحد أخطر المروجين الأفارقة، أثناء محاولته ترويج كميات من المسكر حيث عثر بحوزته على 25 عبوة مليئة بمادة العرق المسكر باﻹضافة لـ 5 أكياس جاهزة للتعبئة في العبوات.
 
وفي سياق متصل؛ تمكنت إحدى دوريات شرطة أبوعريش من ضبط 6 مخالفين وامرأتين أفارقة داخل إحدى العزب، ليتم إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.
 
من جهته؛ أشاد نائب مدير شرطة منطقة جازان، اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، بجهود الفرق القابضة، حاثا على بذل المزيد من الجهود، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإخلال باﻷمن.

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