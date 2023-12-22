"الانضباط": إيقاف المقهوي ومسرحي والحضرمي.. وتغريم السديري

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم أربعة قرارات جاء فيها:

المخالفة

قيام لاعب فريق نادي الجيل "أحمد عبدالرحمن الحضرمي" بعد طرده بالتلفظ على مسؤول المباراة بألفاظ بذيئة ومهينة، في المباراة التي أقيمت في تاريخ "18 /03 /1438هـ" الموافق لـ"17 /12 /2016م"، بين فريقي نادي الجيل ونادي الحزم على الملعب الرئيس في الهفوف ضمن بطولة المملكة لأندية دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 1437- 1438هـ، وفقًا لتقرير حكم المباراة.

العقوبة:

إيقافه أربع مباريات رسمية في جميع المباريات التي تحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها "10,000" عشرة آلاف ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

المخالفة

امتناع حارس مرمى فريق نادي الوحدة "عبدالله محمد السديري" عن الحضور إلى منطقة الفلاش الإنترفيو "اللقاءات السريعة الحصرية" بعد نهاية المباراة التي أقيمت في تاريخ "15 /03 /1438هـ" الموافق لـ"14 /12 /2016م"، بين فريقي نادي الوحدة ونادي القادسية ضمن دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ، وفقًا لتقرير رابطة دوري المحترفين الإعلامي.

العقوبة:

تغريمه مبلغًا وقدره "15،000" -خمسة عشر ألف- ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

ثانيًا: قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة "126" من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

المخالفة

قيام لاعب فريق النادي الأهلي "حسين علي المقهوي" عند الدقيقة "35" الخامسة والثلاثين من الشوط الأول من المباراة بارتكاب سلوك مشين يتمثل في دفع اللاعب المنافس باتجاه مقاعد البدلاء؛ مما تسبب في سقوطه على الأرض، في المباراة التي أقيمت في تاريخ "18 /03 /1438هـ" الموافق لـ"17 /12 /2016م"، بين فريقي نادي التعاون والنادي الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437- 1438هـ، وفقًا للتسجيل المرئي للواقعة.

العقوبة:

إيقافه مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها "10,000" -عشرة آلاف- ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

المخالفة

قيام حارس مرمى فريق نادي القادسية "فيصل محمد المسرحي" عند الدقيقة "89" التاسعة والثمانين من الشوط الثاني من المباراة بالتلفظ على زميله في الفريق بألفاظ بذيئة ومهينة، في المباراة التي أقيمت في تاريخ "15 /03 /1438هـ" الموافق لـ"14 /12 /2016م"، بين فريقي نادي الوحدة ونادي القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437- 1438هـ، وفقًا للتسجيل المرئي للواقعة.

العقوبة:

إيقافه مباراتين رسميتين في جميع المباريات التي يحق له المشاركة فيها، في جميع المسابقات والبطولات التي تقام على مستوى المملكة والمناطق والمحافظات اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها "10,000" -عشرة آلاف- ريال لحساب الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.