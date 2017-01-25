"الانضباط" تغرم جماهير الطائي ١٠٠ ألف ريال بسبب "ألفاظ نابية"

أصدرت قرارين شمل الثاني تغريم سراج ١٠ آلاف ريال

أوقعت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عقوبتين ماليتين تجاه نادي الطائي وإسلام سراج لاعب فريق الأهلي بلغت للأول مائة ألف ريال وعشرة آلاف للثاني.

وقالت اللجنة في قرارها الذي بثته اليوم:"ثبت ترديد جماهير فريق الطائي كلمة نابية تجاه لاعبي فريق الاتحاد خلال مباراتهما في كأس الملك وفقاً لتقرير مراقب المباراة لذا تم تغريمهم مبلغ مائة ألف ريال في قرار قابل للاستئناف".

كما غرمت اللجنة إسلام سراج لاعب خط وسط فريق الأهلي مبلغ ١٠ آلاف ريال بسبب نزوله إلى المضمار والتوجه إلى منطقة المكس زون وغرف اللاعبين في مباراة الأهلي والشعلة رغم عدم تسجيل اسمه في كشوفات المباراة.