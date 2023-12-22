الباحة.. "آل هادي" يدشن حملة للتبرع بالدم للمرابطين بالحد الجنوبي

دشن مدير شرطة منطقة الباحة، اللواء علي بن محمد آل هادي، حملةً التبرع بالدم لجنودنا المرابطين في الحد الجنوبي.

واستقبل "آل هادي" بمكتبه مديرَ العلاقات العامة لمستشفى الملك فهد بالباحة، صالح بن ناحي الغامدي، والوفد الطبي المرافق له؛ لتدشين الحملة التي تستمر لمدة خمسة أيام لجميع أفرع الأمن العام بالمنطقة، بحضور نائب مدير شرطة منطقة الباحة، العميد محمد بن عويض الوذيناني.

وأعرب "آل هادي" عن شكره وتقديره للأخصائيين والفنيين الذين تَوَاجدوا بشرطة المنطقة بكل التجهيزات على البادرة؛ داعياً المولى عز وجل أن يُديم على بلدنا أمنه واستقرارة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله جميعاً.