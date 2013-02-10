"البارقي" يحتفل بعقد قرانه في أبها

احتفل الشيخ محمد البارقي بعقد قران نجله عبدالله محمد البارقي على ابنة الشيخ بركات أحمد البارقي.
وحضر عقد القران الذي أقيم السبت الماضي في مدينة "أبها"، جمعٌ من الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا العروسين الفرحة؛ متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ محمد البارقي بعقد قران نجله عبدالله محمد البارقي على ابنة الشيخ بركات أحمد البارقي.
وحضر عقد القران الذي أقيم السبت الماضي في مدينة "أبها"، جمعٌ من الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا العروسين الفرحة؛ متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ محمد البارقي بعقد قران نجله عبدالله محمد البارقي على ابنة الشيخ بركات أحمد البارقي.
وحضر عقد القران الذي أقيم السبت الماضي في مدينة "أبها"، جمعٌ من الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا العروسين الفرحة؛ متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ محمد البارقي بعقد قران نجله عبدالله محمد البارقي على ابنة الشيخ بركات أحمد البارقي.
وحضر عقد القران الذي أقيم السبت الماضي في مدينة "أبها"، جمعٌ من الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا العروسين الفرحة؛ متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.