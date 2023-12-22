"الباطن" يخطط لاصطياد "الهلال" .. ونشوة الفتح تهدد عودة النصر

في انطلاق دور الحسم 3 مواجهات بالدور الثاني من دوري "جميل"

تدور عجلة الدور الثاني من دوري "جميل" السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء بثلاث مواجهات، حيث يحل فريق الهلال ضيفًا على الباطن في محافظة حفر الباطن.





ويتصدر الهلال ترتيب الدوري بـرصيد31 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد الثاني بعد القرار الصادر من الفيفا بخصم ثلاث نقاط من رصيده بعد أن كان متصدرًا بفارق المواجهات، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 28 نقطة.



ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز بعد تعثره في الجولة الماضية من النصر بالتعادل بهدف لهدف، وفنيًا تميل الكفة لصالح الهلال لما يملكه من إمكانات ولاعبين مميزين، إلى جانب تفوقه في الدور الأول بالفوز على الباطن بهدفين، في حين يطمح الباطن التاسع برصيد 13 نقطة إلى عرقلة الهلال واستغلال المباراة كونها على أرضه وبين جماهيره، حيث لم يحقق الفريق إلا 3 انتصارات، و4 تعادلات وخسر 6 مباريات.





وتُقام المواجهة الثانية في الأحساء التي تجمع الفتح والنصر، ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 26 نقطة، مقابل 8 نقاط للفتح بالمركز الأخير.



وتبدو المواجهة صعبه لكلا الفريقين يطمح فيها النصر إلى ملاحقة فرق المقدمة حيث إن أي تعثر للفريق ربما يصعّب عليه المنافسة في الدوري، في حين يسعى الفتح لإيقاف مسلسل خسائره المتواصلة وإصلاح ما يمكن إصلاحه للتقدم خطوة إلى الأمام قد تبعده عن المركزين الأخيرين.



ويلتقي أيضًا فريق الشباب صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة مع القادسية العاشر برصيد 12 نقطة، ويبحث الشباب عن انتصاره الأول بعد 6 مباريات لم يحقق فيها الفوز، في حين يسعى القادسية الابتعاد عن فرق المؤخرة واستغلال تذبذب مستوى الشباب وتحقيق انتصار يبعده خطوة مهمة عن مراكز الخطر والهبوط.

