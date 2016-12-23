البحث عن "برماوي" بمكة المكرمة فُقِد قبل شهر

يعاني مرضًا نفسيًّا

تبحث أسرة من الجالية البرماوية بمنطقة مكة المكرمة عن أحد أفرادها، فُقد قبل شهر من منزلهم بحي العتيبية بالعاصمة المقدسة.

وناشدت الأسرة الجميع مساعدتهم في البحث عن المفقود الذي يعاني مرضًا نفسيًّا، بعدما فشلت مساعيهم في البحث عنه طوال فترة فقدانه، مهيبين بمن يتوصل لأية معلومات عنه إلى الاتصال على الرقمين (538800985 و0572639736).