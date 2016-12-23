النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحث عن "برماوي" بمكة المكرمة فُقِد قبل شهر

يعاني مرضًا نفسيًّا

تبحث أسرة من الجالية البرماوية بمنطقة مكة المكرمة عن أحد أفرادها، فُقد قبل شهر من منزلهم بحي العتيبية بالعاصمة المقدسة.

وناشدت الأسرة الجميع مساعدتهم في البحث عن المفقود الذي يعاني مرضًا نفسيًّا، بعدما فشلت مساعيهم في البحث عنه طوال فترة فقدانه، مهيبين بمن يتوصل لأية معلومات عنه إلى الاتصال على الرقمين (538800985 و0572639736).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحث عن "برماوي" بمكة المكرمة فُقِد قبل شهر
سبق

تبحث أسرة من الجالية البرماوية بمنطقة مكة المكرمة عن أحد أفرادها، فُقد قبل شهر من منزلهم بحي العتيبية بالعاصمة المقدسة.

وناشدت الأسرة الجميع مساعدتهم في البحث عن المفقود الذي يعاني مرضًا نفسيًّا، بعدما فشلت مساعيهم في البحث عنه طوال فترة فقدانه، مهيبين بمن يتوصل لأية معلومات عنه إلى الاتصال على الرقمين (538800985 و0572639736).

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
11:58 PM
يعاني مرضًا نفسيًّا

البحث عن "برماوي" بمكة المكرمة فُقِد قبل شهر

A A A
ياسر العتيبي - مكة المكرمة
13
18,436

تبحث أسرة من الجالية البرماوية بمنطقة مكة المكرمة عن أحد أفرادها، فُقد قبل شهر من منزلهم بحي العتيبية بالعاصمة المقدسة.

وناشدت الأسرة الجميع مساعدتهم في البحث عن المفقود الذي يعاني مرضًا نفسيًّا، بعدما فشلت مساعيهم في البحث عنه طوال فترة فقدانه، مهيبين بمن يتوصل لأية معلومات عنه إلى الاتصال على الرقمين (538800985 و0572639736).

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,206

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة