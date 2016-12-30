البحث عن شاب صعد النقل الجماعي بوادي الدواسر متجهاً للرياض واختفى

يعاني من اضطرابات نفسية وأسرته تناشد مساعدتها في البحث عنه

لا تزال أسرة سعودية بمحافظة وادي الدواسر تبحث عن ابنها العشريني الذي فقد يوم الجمعة الماضي عندما استقل حافلة للنقل الجماعي بالمحافظة متجهاً للعاصمة الرياض، بحسب تذكرة الرحلة التي حجزها في مساء ذلك اليوم، إلا أنه اختفى بعد ذلك ولم تعرف وجهته بعدها.

وأكد شقيق المفقود "سالم مفرح حسن عسيري"، أن شقيقه "طويل القامة مليء الجسم حنطي البشرة وحليق الدقن"، ويبلغ من العمر 29 سنة، فقد يوم الجمعة الماضي من محافظة وادي الدواسر.

وأصاف: كان آخر مكان لوحظ فيه محطة النقل الجماعي التي حجز منها رحلة على الحافلة باتجاه مدينة الرياض، ولم نعد نعلم هل وصل لوجهته أم نزل من الحافلة قبل وصوله؛ إذ إنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وأهاب شقيقه بمن يستدل عليه أو يعرف عنه أي معلومة الاتصال على الرقمين التاليين:

٠٥٥٥٥٤٨٧٧١

٠٥٥٤٤٤٥٨١٠