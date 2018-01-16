ما زالت أسرة سعودية من سكان محافظة الجموم تواصل بحثها عن ابنها المفقود منذ نحو أسبوع، بعد مغادرته منزلهم دون الشعور به، وهو يعاني مرضًا نفسيًّا؛ إذ بحثوا عنه في المستشفيات وأقسام الشرط القريبة من المحافظة ولم يجدوه. وقال فارس العتيبي، شقيق المفقود، لـ"سبق" إن شقيقه متغيب عن المنزل منذ يوم الجمعة قبل الماضية، وهو يعاني مرضًا نفسيًّا، يجعله لا يدرك ما يقوم به. مناشدًا الجميع مساعدتهم في عمليات البحث عن شقيقه على أمل العثور عليه دون أن يتعرَّض لمكروه - لا قدر الله -، ومبينًا أن شقيقه "قمحي البشرة، طويل القامة، مليء الجسم، ويرتدي ثوب نوم أبيض عند مغادرته المنزل". وأهاب شقيق المفقود بمن يعثر عليه أو يعرف عنه أي معلومة إلى التواصل على رقم الجوال الآتي: ٠٥٠٣٥٤٩٥٩٩

البحث عن مريض نفسي متغيّب عن منزل أسرته بـ"جموم مكة" منذ أسبوع ياسر العتيبي سبق 2017-01-14 ما زالت أسرة سعودية من سكان محافظة الجموم تواصل بحثها عن ابنها المفقود منذ نحو أسبوع، بعد مغادرته منزلهم دون الشعور به، وهو يعاني مرضًا نفسيًّا؛ إذ بحثوا عنه في المستشفيات وأقسام الشرط القريبة من المحافظة ولم يجدوه.



وقال فارس العتيبي، شقيق المفقود، لـ"سبق" إن شقيقه متغيب عن المنزل منذ يوم الجمعة قبل الماضية، وهو يعاني مرضًا نفسيًّا، يجعله لا يدرك ما يقوم به. مناشدًا الجميع مساعدتهم في عمليات البحث عن شقيقه على أمل العثور عليه دون أن يتعرَّض لمكروه - لا قدر الله -، ومبينًا أن شقيقه "قمحي البشرة، طويل القامة، مليء الجسم، ويرتدي ثوب نوم أبيض عند مغادرته المنزل".





وأهاب شقيق المفقود بمن يعثر عليه أو يعرف عنه أي معلومة إلى التواصل على رقم الجوال الآتي: ٠٥٠٣٥٤٩٥٩٩



14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438 10:42 PM

أسرته تناشد مساعدتها في البحث عنه

البحث عن مريض نفسي متغيّب عن منزل أسرته بـ"جموم مكة" منذ أسبوع





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ما زالت أسرة سعودية من سكان محافظة الجموم تواصل بحثها عن ابنها المفقود منذ نحو أسبوع، بعد مغادرته منزلهم دون الشعور به، وهو يعاني مرضًا نفسيًّا؛ إذ بحثوا عنه في المستشفيات وأقسام الشرط القريبة من المحافظة ولم يجدوه.



وقال فارس العتيبي، شقيق المفقود، لـ"سبق" إن شقيقه متغيب عن المنزل منذ يوم الجمعة قبل الماضية، وهو يعاني مرضًا نفسيًّا، يجعله لا يدرك ما يقوم به. مناشدًا الجميع مساعدتهم في عمليات البحث عن شقيقه على أمل العثور عليه دون أن يتعرَّض لمكروه - لا قدر الله -، ومبينًا أن شقيقه "قمحي البشرة، طويل القامة، مليء الجسم، ويرتدي ثوب نوم أبيض عند مغادرته المنزل".





وأهاب شقيق المفقود بمن يعثر عليه أو يعرف عنه أي معلومة إلى التواصل على رقم الجوال الآتي: ٠٥٠٣٥٤٩٥٩٩

