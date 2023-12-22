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البحث عن مواطن ثمانيني مصاب بالزهايمر.. فُقد من الجبل الأخضر بأبها

خرج من منزل أسرته السبت الماضي.. وابنه يناشد مساعدتهم في العثور عليه

يبحث أفراد أسرة سعودية في مدينة أبها عن والدهم الطاعن في السن، الذي يعاني مرض الزهايمر؛ إذ فُقد يوم السبت الماضي بعدما خرج من منزله بحي الجبل الأخضر في غفلة منهم.
 
 وقال علي يحيى العدواني، ابن المفقود، لـ"سبق" إن والده يحيى عمر عبده العدواني يبلغ من العمر (85 سنة)، وخرج صباح السبت 1438/ 3/ 18 من منزلهم بحي الجبل الأخضر، ولم تُعرف وجهته حتى الآن. مؤكدًا أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه.
 
 وأكد ابن المفقود أن والده يعاني مرض الزهايمر، وهو مصاب به منذ فترة، ولا يدرك ماذا يفعل أحيانًا. مناشدًا الجميع مساعدتهم في العثور على والده بعد أن بحثوا عنه في غالبية الأماكن دون أن يجدوه، ومهيبًا بمن يشاهده أو يعرف عنه أي معلومة إلى الاتصال على الرقم الآتي: 0532866315
 

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البحث عن مواطن ثمانيني مصاب بالزهايمر.. فُقد من الجبل الأخضر بأبها
سبق

يبحث أفراد أسرة سعودية في مدينة أبها عن والدهم الطاعن في السن، الذي يعاني مرض الزهايمر؛ إذ فُقد يوم السبت الماضي بعدما خرج من منزله بحي الجبل الأخضر في غفلة منهم.
 
 وقال علي يحيى العدواني، ابن المفقود، لـ"سبق" إن والده يحيى عمر عبده العدواني يبلغ من العمر (85 سنة)، وخرج صباح السبت 1438/ 3/ 18 من منزلهم بحي الجبل الأخضر، ولم تُعرف وجهته حتى الآن. مؤكدًا أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه.
 
 وأكد ابن المفقود أن والده يعاني مرض الزهايمر، وهو مصاب به منذ فترة، ولا يدرك ماذا يفعل أحيانًا. مناشدًا الجميع مساعدتهم في العثور على والده بعد أن بحثوا عنه في غالبية الأماكن دون أن يجدوه، ومهيبًا بمن يشاهده أو يعرف عنه أي معلومة إلى الاتصال على الرقم الآتي: 0532866315
 

20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438
09:41 PM
خرج من منزل أسرته السبت الماضي.. وابنه يناشد مساعدتهم في العثور عليه

البحث عن مواطن ثمانيني مصاب بالزهايمر.. فُقد من الجبل الأخضر بأبها

A A A
ياسر العتيبي - أبها
5
20,263

يبحث أفراد أسرة سعودية في مدينة أبها عن والدهم الطاعن في السن، الذي يعاني مرض الزهايمر؛ إذ فُقد يوم السبت الماضي بعدما خرج من منزله بحي الجبل الأخضر في غفلة منهم.
 
 وقال علي يحيى العدواني، ابن المفقود، لـ"سبق" إن والده يحيى عمر عبده العدواني يبلغ من العمر (85 سنة)، وخرج صباح السبت 1438/ 3/ 18 من منزلهم بحي الجبل الأخضر، ولم تُعرف وجهته حتى الآن. مؤكدًا أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه.
 
 وأكد ابن المفقود أن والده يعاني مرض الزهايمر، وهو مصاب به منذ فترة، ولا يدرك ماذا يفعل أحيانًا. مناشدًا الجميع مساعدتهم في العثور على والده بعد أن بحثوا عنه في غالبية الأماكن دون أن يجدوه، ومهيبًا بمن يشاهده أو يعرف عنه أي معلومة إلى الاتصال على الرقم الآتي: 0532866315
 

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