يبحث أفراد أسرة سعودية في مدينة أبها عن والدهم الطاعن في السن، الذي يعاني مرض الزهايمر؛ إذ فُقد يوم السبت الماضي بعدما خرج من منزله بحي الجبل الأخضر في غفلة منهم. وقال علي يحيى العدواني، ابن المفقود، لـ"سبق" إن والده يحيى عمر عبده العدواني يبلغ من العمر (85 سنة)، وخرج صباح السبت 1438/ 3/ 18 من منزلهم بحي الجبل الأخضر، ولم تُعرف وجهته حتى الآن. مؤكدًا أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه. وأكد ابن المفقود أن والده يعاني مرض الزهايمر، وهو مصاب به منذ فترة، ولا يدرك ماذا يفعل أحيانًا. مناشدًا الجميع مساعدتهم في العثور على والده بعد أن بحثوا عنه في غالبية الأماكن دون أن يجدوه، ومهيبًا بمن يشاهده أو يعرف عنه أي معلومة إلى الاتصال على الرقم الآتي: 0532866315

البحث عن مواطن ثمانيني مصاب بالزهايمر.. فُقد من الجبل الأخضر بأبها ياسر العتيبي سبق 2016-12-20 يبحث أفراد أسرة سعودية في مدينة أبها عن والدهم الطاعن في السن، الذي يعاني مرض الزهايمر؛ إذ فُقد يوم السبت الماضي بعدما خرج من منزله بحي الجبل الأخضر في غفلة منهم.



وقال علي يحيى العدواني، ابن المفقود، لـ"سبق" إن والده يحيى عمر عبده العدواني يبلغ من العمر (85 سنة)، وخرج صباح السبت 1438/ 3/ 18 من منزلهم بحي الجبل الأخضر، ولم تُعرف وجهته حتى الآن. مؤكدًا أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه.



وأكد ابن المفقود أن والده يعاني مرض الزهايمر، وهو مصاب به منذ فترة، ولا يدرك ماذا يفعل أحيانًا. مناشدًا الجميع مساعدتهم في العثور على والده بعد أن بحثوا عنه في غالبية الأماكن دون أن يجدوه، ومهيبًا بمن يشاهده أو يعرف عنه أي معلومة إلى الاتصال على الرقم الآتي: 0532866315



20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438 09:41 PM

خرج من منزل أسرته السبت الماضي.. وابنه يناشد مساعدتهم في العثور عليه

البحث عن مواطن ثمانيني مصاب بالزهايمر.. فُقد من الجبل الأخضر بأبها





A A A





44 مشاركة

يبحث أفراد أسرة سعودية في مدينة أبها عن والدهم الطاعن في السن، الذي يعاني مرض الزهايمر؛ إذ فُقد يوم السبت الماضي بعدما خرج من منزله بحي الجبل الأخضر في غفلة منهم.



وقال علي يحيى العدواني، ابن المفقود، لـ"سبق" إن والده يحيى عمر عبده العدواني يبلغ من العمر (85 سنة)، وخرج صباح السبت 1438/ 3/ 18 من منزلهم بحي الجبل الأخضر، ولم تُعرف وجهته حتى الآن. مؤكدًا أنهم أبلغوا الجهات الأمنية بفقدانه.



وأكد ابن المفقود أن والده يعاني مرض الزهايمر، وهو مصاب به منذ فترة، ولا يدرك ماذا يفعل أحيانًا. مناشدًا الجميع مساعدتهم في العثور على والده بعد أن بحثوا عنه في غالبية الأماكن دون أن يجدوه، ومهيبًا بمن يشاهده أو يعرف عنه أي معلومة إلى الاتصال على الرقم الآتي: 0532866315

