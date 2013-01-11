البحرية الأمريكية تطلق نيراناً على 4 سفن للحرس الثوري الإيراني

3 طلقات تحذيرية بعد اقترابها بسرعة كبيرة في مضيق هرمز

قال مسؤولان أميركيان إن سفينة من البحرية الأميركية أطلقت طلقات تحذيرية، الأحد، على 4 سفن تابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد اقترابها بسرعة كبيرة في مضيق هرمز.

وأوضح المسؤولان لوكالة رويترز، أن السفينة أطلقت 3 طلقات تحذيرية، لأن السفن الإيرانية لم تستجب لنداءات التوقف.

وأضافا أن البحرية الأميركية تواصلت مع السفن الإيرانية عبر الراديو مطالبة إياها بالتوقف، كما أن طائرة مروحية أميركية أطلقت قنابل دخانية لتحذير السفن الإيرانية.