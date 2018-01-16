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البحرين: السعودية أوثق وأقوى حليف للأمة العربية والإسلامية

خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني لأعضاء اتحاد الصحافة الخليجية

أكد "الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة" رئيس الوزراء البحريني؛ أن "لا حليف أصدق وأوثق وأقوى للأمة العربية والإسلامية" من المملكة العربية السعودية؛ لمكانتها وثقلها العالميين، مشدداً على أن الاتحاد تجربة ناجحة في الخليج، مستشهداً بدولة الإمارات العربية المتحدة التي قال: إنها دليل ساطع على ذلك، معبراً عن تطلعه لاتحاد خليجي يعزز تعاون دول المجلس.
 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني، الأحد، لأعضاء اتحاد الصحافة الخليجية، بمناسبة انطلاق المؤتمر السادس للاتحاد الذي استضافته البحرين، بحسب وكالة "بنا".
 

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البحرين: السعودية أوثق وأقوى حليف للأمة العربية والإسلامية
سبق

أكد "الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة" رئيس الوزراء البحريني؛ أن "لا حليف أصدق وأوثق وأقوى للأمة العربية والإسلامية" من المملكة العربية السعودية؛ لمكانتها وثقلها العالميين، مشدداً على أن الاتحاد تجربة ناجحة في الخليج، مستشهداً بدولة الإمارات العربية المتحدة التي قال: إنها دليل ساطع على ذلك، معبراً عن تطلعه لاتحاد خليجي يعزز تعاون دول المجلس.
 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني، الأحد، لأعضاء اتحاد الصحافة الخليجية، بمناسبة انطلاق المؤتمر السادس للاتحاد الذي استضافته البحرين، بحسب وكالة "بنا".
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
09:58 PM
خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني لأعضاء اتحاد الصحافة الخليجية

البحرين: السعودية أوثق وأقوى حليف للأمة العربية والإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد "الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة" رئيس الوزراء البحريني؛ أن "لا حليف أصدق وأوثق وأقوى للأمة العربية والإسلامية" من المملكة العربية السعودية؛ لمكانتها وثقلها العالميين، مشدداً على أن الاتحاد تجربة ناجحة في الخليج، مستشهداً بدولة الإمارات العربية المتحدة التي قال: إنها دليل ساطع على ذلك، معبراً عن تطلعه لاتحاد خليجي يعزز تعاون دول المجلس.
 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني، الأحد، لأعضاء اتحاد الصحافة الخليجية، بمناسبة انطلاق المؤتمر السادس للاتحاد الذي استضافته البحرين، بحسب وكالة "بنا".
 

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