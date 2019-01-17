البحرين تستدعي السفير العراقي للاحتجاج على التدخل في الشأن الداخلي

استدعت مملكة البحرين سفير العراق في المنامة للاحتجاج على تصريحات أدلى بها مسؤولون عراقيون نددوا فيها بإعدام ثلاثة رجال بعد إدانتهم بشن هجوم بالقنابل عام 2014 أسفر عن قتل ثلاثة رجال شرطة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين.

وأكدت البحرين أن عمليات الإعدام تمت بعد عملية قضائية مطولة أسفرت عن إدانة عباس السميع (27 عاما) وسامي مشيمع (42 عاما) وعلي السنكيس (21 عاما). وأسفر هجومهم عن مقتل ضابط شرطة إماراتي وشرطيين بحرينيين.