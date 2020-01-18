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البحرين تستدعي سفير العراق بسبب "استنكار أحكام قضائية"

صادرة بحق المُدانين في قضية استهداف رجال الشرطة

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفير العراق لدى المنامة أحمد نايف رشيد الدليمي؛ للاحتجاج على تصريحات أطلقها مسؤولون عراقيون بشأن تنفيذ أحكام بحق مدانين بالاعتداء على رجال شرطة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الخارجية البحرينية في موقعها على الإنترنت، أمس الاثنين، إن وكيلها للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، وحيد مبارك سيار، أكد لـ"الدليمي" استنكار مملكة البحرين، للتصريحات التي أطلقها مسؤولون عراقيون بهذا الخصوص.

وأكد "سيار" رفض المملكة القاطع للتصريحات التي أطلقها نوري المالكي، نائب رئيس جمهورية العراق، والمتحدث باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نُفّذت بحق مُدانين في قضية استهداف رجال الشرطة.

وشدد "سيار" على "رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكفّ فوراً عن مثل هذه التصريحات التي تعدّ تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة".

ونفّذت البحرين، الأحد الماضي، حكم الإعدام بالمحكوم عليهم الثلاثة المُدانين باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الدية في 3 مارس 2014.

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البحرين تستدعي سفير العراق بسبب "استنكار أحكام قضائية"
سبق

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفير العراق لدى المنامة أحمد نايف رشيد الدليمي؛ للاحتجاج على تصريحات أطلقها مسؤولون عراقيون بشأن تنفيذ أحكام بحق مدانين بالاعتداء على رجال شرطة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الخارجية البحرينية في موقعها على الإنترنت، أمس الاثنين، إن وكيلها للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، وحيد مبارك سيار، أكد لـ"الدليمي" استنكار مملكة البحرين، للتصريحات التي أطلقها مسؤولون عراقيون بهذا الخصوص.

وأكد "سيار" رفض المملكة القاطع للتصريحات التي أطلقها نوري المالكي، نائب رئيس جمهورية العراق، والمتحدث باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نُفّذت بحق مُدانين في قضية استهداف رجال الشرطة.

وشدد "سيار" على "رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكفّ فوراً عن مثل هذه التصريحات التي تعدّ تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة".

ونفّذت البحرين، الأحد الماضي، حكم الإعدام بالمحكوم عليهم الثلاثة المُدانين باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الدية في 3 مارس 2014.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:31 PM
صادرة بحق المُدانين في قضية استهداف رجال الشرطة

البحرين تستدعي سفير العراق بسبب "استنكار أحكام قضائية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفير العراق لدى المنامة أحمد نايف رشيد الدليمي؛ للاحتجاج على تصريحات أطلقها مسؤولون عراقيون بشأن تنفيذ أحكام بحق مدانين بالاعتداء على رجال شرطة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت وزارة الخارجية البحرينية في موقعها على الإنترنت، أمس الاثنين، إن وكيلها للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، وحيد مبارك سيار، أكد لـ"الدليمي" استنكار مملكة البحرين، للتصريحات التي أطلقها مسؤولون عراقيون بهذا الخصوص.

وأكد "سيار" رفض المملكة القاطع للتصريحات التي أطلقها نوري المالكي، نائب رئيس جمهورية العراق، والمتحدث باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نُفّذت بحق مُدانين في قضية استهداف رجال الشرطة.

وشدد "سيار" على "رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية، ومطالبتها بضرورة الكفّ فوراً عن مثل هذه التصريحات التي تعدّ تدخلاً غير مقبول في شؤون المملكة".

ونفّذت البحرين، الأحد الماضي، حكم الإعدام بالمحكوم عليهم الثلاثة المُدانين باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الدية في 3 مارس 2014.

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